Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Luksus ocieka ze ścian

Anastazja Lisowska
2026-05-15 11:32

Hotel Gołębiewski Pobierowo to jeden z najbardziej wyczekiwanych obiektów noclegowych nad polskim morzem. Już sam rozmach inwestycji sprawił, że oczekiwania wobec wnętrz były ogromne. Jak jednak prezentują się pokoje hotelowe? Sprawdziliśmy to, a oto zdjęcia!

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Wielkie otwarcie za chwilę

Hotel Gołębiewski Pobierowo to jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu, który od początku budził duże emocje ze względu na swoją skalę i rozmach inwestycji. Obiekt powstał jako część znanej sieci hoteli Gołębiewski i od samego początku był zapowiadany jako jeden z największych i najbardziej nowoczesnych kompleksów wypoczynkowych w regionie Bałtyku. Oficjalne otwarcie kolosa zapowiedziano na 26 czerwca, a system rezerwacyjny uruchomiono 15 maja. Więcej o cenach i dostępności pokoi pisaliśmy tutaj: Ceny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Rezerwacje można składać online.

Gołębiewski w Pobierowie. Tak wyglądają pokoje

Hotel Gołębiewski Pobierowo oferuje pokoje zaprojektowane z myślą o komforcie i przestrzeni, co od razu wyróżnia je na tle wielu nadmorskich obiektów. Wnętrza są nowoczesne, jasne i funkcjonalne, a ich układ sprzyja zarówno krótkim pobytom, jak i dłuższemu wypoczynkowi.

Goście mogą wybierać spośród różnych opcji zakwaterowania - od klasycznych pokoi 2-osobowych, przez warianty 2-osobowe z dostawką, aż po studia, czyli dwa połączone pokoje z drzwiami wewnętrznymi, idealne dla rodzin lub grup.

Dla najbardziej wymagających przygotowano przestronne apartamenty, często z widokiem na morze, o imponującej powierzchni od 75 do nawet 120 m², które łączą hotelowy standard z poczuciem prywatnej, luksusowej przestrzeni. Fotografie pokoi znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Komfort resortowy w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Całość obiektu wpisuje się w standard dużego, nowoczesnego kompleksu wypoczynkowego nad Bałtykiem. Gołębiewski to kolejne miejsce w tym rejonie zaprojektowane jako pełnowymiarowy resort z własną estetyką i rozbudowaną infrastrukturą. 

