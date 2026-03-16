Już się pojawiły, ale kulminacja dopiero przed nami. To zwiastun nadchodzącej wiosny

Krokusowy zwiastun wiosny

Pierwsze kwiaty można dostrzec m.in. . na Alei Kwiatowej, Wałach Chrobrego, bulwarach nad Odrą, na Jasnych Błoniach oraz w przydomowych ogródkach. W tym roku pojawiły się później niż zwykle – wszystko przez przedłużające się mrozy, które opóźniły wegetację roślin. Na razie to pojedyncze, nieśmiałe egzemplarze, ale ogrodnicy i miłośnicy miejskiej przyrody są zgodni: za kilka tygodni Szczecin znów utonie w krokusowym szaleństwie.

Tradycja, która stała się symbolem miasta

Szczecin od lat pielęgnuje tradycję sadzenia krokusów. To nie tylko element miejskiej zieleni, ale wręcz znak rozpoznawczy wiosny w stolicy Pomorza Zachodniego. Najbardziej znane są oczywiście Jasne Błonia, gdzie co roku zakwita kilkaset tysięcy roślin, tworząc bajeczne kobierce przyciągające fotografów, spacerowiczów i turystów. Z czasem krokusy zaczęły pojawiać się także w innych częściach miasta – zarówno dzięki miejskim nasadzeniom, jak i inicjatywom mieszkańców, którzy chętnie sadzą je w ogródkach i na osiedlowych trawnikach.

Krokusy – małe kwiaty o wielkiej sile

Krokusy (Crocus) to niewielkie rośliny cebulowe z rodziny kosaćcowatych. Kwitną bardzo wcześnie – często przebijają się przez resztki śniegu, korzystając z pierwszych cieplejszych dni. Występują w wielu kolorach: od bieli, przez żółć, po intensywne fiolety. Są odporne na chłód, łatwe w uprawie i szybko się rozrastają, dzięki czemu świetnie sprawdzają się w miejskich nasadzeniach. Ich krótki, ale efektowny okres kwitnienia sprawia, że stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli wiosny w Europie.

W oczekiwaniu na krokusowy spektakl

Choć na pełnię krokusowego widowiska trzeba jeszcze poczekać, pierwsze kwiaty już przypominają, że wiosna jest tuż‑tuż. Jeśli pogoda dopisze, za kilka tygodni Jasne Błonia i inne zielone zakątki Szczecina znów zamienią się w kolorowe dywany, które co roku zachwycają mieszkańców i gości miasta.

A póki co – warto wybrać się na spacer i wypatrywać tych pierwszych, nieśmiałych zwiastunów nowego sezonu. W końcu to właśnie one najpiękniej przypominają, że po każdej zimie przychodzi wiosna.

23