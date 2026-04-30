Jest zgoda na przebudowę lotniska w Goleniowie. Rusza największa modernizacja w historii portu

Nowy terminal na miarę dwóch milionów pasażerów

Celem modernizacji jest dostosowanie infrastruktury do rosnącego ruchu pasażerskiego. Obecnie lotnisko obsługuje ok. 600 tys. osób rocznie, ale według prognoz po 2040 r. liczba ta ma wzrosnąć nawet do 2 mln pasażerów.

– Od wielu lat wspieramy lotnisko pod względem realizacji nowych zadań, a na ten cel zabezpieczyliśmy niemal 50 mln zł – podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Nowy terminal ma mieć ok. 20 tys. m² powierzchni. W miejscu trzech istniejących budynków powstanie jeden nowoczesny kompleks, również składający się z trzech połączonych obiektów. Zmodernizowany zostanie także obecny budynek terminalowy.

Tymczasowa hala przylotów i prace etapowe

Aby lotnisko mogło działać bez przerw, inwestycja realizowana jest etapami. Najpierw powstają obiekty, które przejmą funkcje operacyjne na czas przebudowy.

Równolegle budowany jest kolejny budynek – początkowo jako tymczasowa hala przylotów, a docelowo jako zaplecze dla służb lotniskowych. Wszystkie elementy zostaną połączone w jeden spójny układ.

– Pasażerowie korzystający z lotniska to nie tylko biznes i mieszkańcy regionu, ale coraz częściej turyści z kraju i zagranicy. Nowy terminal pozwoli na komfortową obsługę ponad 200‑miejscowych samolotów – zaznaczył prezes portu Maciej Dziadosz.

Zmieni się także otoczenie lotniska

Przebudowa obejmie nie tylko terminal. Przearanżowany zostanie układ dróg, ciągów pieszych i organizacja ruchu wokół portu. Całość ma być bardziej funkcjonalna i przyjazna dla pasażerów.

Władze regionu podkreślają, że inwestycja wpisuje się w dynamiczny rozwój turystyki na Pomorzu Zachodnim.

– Udzielamy 16 mln noclegów rocznie, co stanowi ponad 20 proc. wszystkich noclegów w Polsce. Coraz częściej odwiedzają nas goście z Czech, Słowacji, Austrii czy Skandynawii. Rozbudowa portu lotniczego może znacząco wzmocnić naszą ofertę – dodał Geblewicz.

Ekologia i finansowanie

Nowy terminal powstaje z wykorzystaniem energooszczędnych technologii i nowoczesnych systemów zarządzania, co ma ograniczyć wpływ obiektu na środowisko i obniżyć koszty eksploatacji.

Inwestycję współfinansują Polskie Porty Lotnicze oraz Województwo Zachodniopomorskie. PPL dołoży do 94,4 mln zł, a samorząd województwa – 48,1 mln zł. To łącznie ok. 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Kiedy polecimy z nowego terminala?

Według planu cała inwestycja ma zostać ukończona w 2027 roku. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, pasażerowie zyskają jeden z najnowocześniejszych terminali regionalnych w Polsce.

10

