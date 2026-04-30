Co dalej z samowolą budowlaną w Podjuchach? Podjęto ważną decyzję

Miasto mówi „stop”. Postępowanie zawieszone na półtora roku

Prezydent Szczecina zdecydował o zawieszeniu na 18 miesięcy postępowania dotyczącego wydania warunków zabudowy dla firmy, która rozpoczęła budowę bazy paliwowej bez wymaganych zgód. Informację przekazał zastępca prezydenta miasta, Marcin Biskupski.

Gigantyczne zbiorniki bez pozwoleń

Inwestycja przy ul. Szklanej obejmuje magazyny paliw o pojemności ponad 160 tys. m³, realizowane przez Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o. Prace prowadzono miesiącami, mimo że inwestor:

nie miał pozwolenia na budowę,

nie posiadał ustalonych warunków zabudowy,

nie zgłosił inwestycji do PINB,

nie wyznaczył kierownika budowy.

To mieszkańcy jako pierwsi nagłośnili sprawę. Po ich sygnałach Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrole i wstrzymał budowę.

Miasto: najpierw plan, potem decyzje

Jak wyjaśnił Marcin Biskupski, zawieszenie postępowania ma umożliwić „kształtowanie przestrzeni tego miejsca poprzez plan zagospodarowania przestrzennego”. Oznacza to, że zanim zapadną jakiekolwiek decyzje dotyczące inwestora, miasto chce określić, co w ogóle może powstać w tej części Podjuch.

Inwestor próbuje zalegalizować prace

Choć firma dopiero 19 grudnia złożyła wniosek o warunki zabudowy, prace trwały już wcześniej. Po ich wstrzymaniu inwestor 13 kwietnia wystąpił o rozpoczęcie procedury legalizacyjnej.

Radni KO zawiadamiają prokuraturę

W poniedziałek klub radnych Koalicji Obywatelskiej poinformował, że złożył zawiadomienia do:

prokuratury,

policji,

prezydenta Szczecina,

Wód Polskich.

Radni wskazują na możliwe nieprawidłowości i zagrożenia związane z inwestycją prowadzoną tuż nad Odrą.

Co dalej z bazą paliwową?

Zawieszenie postępowania na 18 miesięcy oznacza, że inwestor nie uzyska w najbliższym czasie warunków zabudowy, a bez nich nie ma możliwości legalnego wznowienia prac. Kluczowy będzie teraz plan zagospodarowania przestrzennego, który może przesądzić o przyszłości kontrowersyjnej inwestycji.

Sonda Czy zbiorniki na paliwo w Szczecinie-Podjuchach powinny zostać rozebrane? Tak Nie Nie mam zdania