Była przychodnia, będą apartamenty. Jest przełom w sprawie kamienicy, która niszczeje od ponad 20 lat

Kamienica z historią: od przychodni po wieloletnią pustkę

Budynek, wzniesiony pod koniec XIX wieku, przez dziesięciolecia mieścił popularną przychodnię. Dla wielu mieszkańców centrum była to adres dobrze znany – tu leczyły się całe pokolenia szczecinian. Po likwidacji placówki ponad 20 lat temu nieruchomość przeszła w prywatne ręce. Jednak nic się z nią nie działo. Kamienica opustoszała i zaczęła popadać w coraz większą degradację.

W 2022 roku nieruchomość odkupiła Grupa Capital Park, zapowiadając ambitny projekt rewitalizacji. Nowa nazwa – Rezydencja Aleja Fontann – ma nawiązywać do sąsiedniej alei Jana Pawła II, jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w mieście.

Umowa podpisana, finansowanie zabezpieczone

Inwestor poinformował, że właśnie zakończono kluczowy etap przygotowań. Podpisano umowę z generalnym wykonawcą – firmą KOMA – oraz uzyskano finansowanie z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 61 mln zł. Prace budowlane mają ruszyć w najbliższych tygodniach.

– Cieszy nas, że do współpracy dołączyli doświadczeni partnerzy, a projekt pozwoli przywrócić wartość obiektowi, który pozostawał nieużytkowany przez ponad 20 lat – podkreśla Marcin Juszczyk, Partner Zarządzający i Wiceprezes Zarządu Grupy Capital Park.

Co powstanie w miejscu dawnej przychodni?

Rezydencja Aleja Fontann obejmie kompleksową rewitalizację trzyskrzydłowej, neobarokowej kamienicy. Zachowane zostaną jej najcenniejsze elementy: bogato zdobiona fasada i reprezentacyjne klatki schodowe. Jednocześnie budynek zostanie dostosowany do współczesnych standardów.

Najważniejsze założenia projektu:

62 apartamenty premium o łącznej powierzchni ok. 5 600 m²

część mieszkań z wysokością przekraczającą 4 metry

nowa nadbudowa, która przywróci historyczną wysokość dachu utraconą po II wojnie światowej

6 kondygnacji naziemnych

dwukondygnacyjny garaż podziemny – rzadkość w zabytkowych kamienicach

projekt architektoniczny: DEDECO, konstrukcja: Fort Polska

Wszystkie rozwiązania zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Ekologia i energooszczędność w centrum miasta

Bank Ochrony Środowiska zakwalifikował inwestycję do portfela projektów proekologicznych. Dzięki zastosowanym technologiom zapotrzebowanie na energię pierwotną ma spaść o ponad 23 tys. kWh rocznie, a wskaźnik EP wyniesie 63,3 kWh/(m²·rok) – poniżej obowiązujących norm.

– To przykład inwestycji, która łączy rewitalizację tkanki miejskiej z poprawą efektywności energetycznej – zaznacza Marta Wysocka z Banku Ochrony Środowiska.

Kiedy poznamy efekty?

Sprzedaż apartamentów ma ruszyć w drugiej połowie maja, a zakończenie prac zaplanowano na ostatni kwartał 2028 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - według zapowiedzi inwestora - kamienica przy Placu Grunwaldzkim stanie się jednym z najbardziej prestiżowych adresów w mieście – symbolem udanej rewitalizacji i powrotu historycznej architektury do miejskiego życia.

Na wizualizacjach zaprezentowanych przez dewelopera można zauważyć, że dużej zmianie ulegnie górna część kamienicy, gdzie zostaną dobudowane dwa piętra. Niestety nie zostaną zrekonstruowane charakterystyczne szczyty i wieżyczki, które zostały zniszczone w czasie wojny. Takie plany mieli poprzedni właściciele, którzy ostatecznie nie zdecydowali się na modernizację zabytkowego budynku i stworzenie w nim hotelu.

