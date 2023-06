Piękna kamienica świeciła pustkami przez wiele lat. Dawna przychodnia zyska nowe życie

Nowe życie dawnej przychodni

Nowe życie w historyczny budynek w centrum Szczecina postanowił tchnąć warszawski deweloper, Grupa Capital Park, który odkupił nieruchomość od poprzedniego właściciela w 2022 roku i planuje stworzenie w niej ekskluzywnego apartamentowca o nazwie Rezydencja Aleja Fontann, nawiązującej do popularnego miejsca na sąsiedniej al. Jana Pawła II.

"Trzyskrzydłowa neobarokowa kamienica wzniesiona została pod koniec lat 90-tych XIX wieku. Po II wojnie światowej powstała tu przychodnia miejska, która funkcjonowała aż do początku XXI wieku, jednak przez 20 ostatnich lat budynek był niezagospodarowany. Cechą charakterystyczną kamienicy jest elewacja zróżnicowana wykuszami. Zabytkowe dwie główne klatki schodowe wyposażone zostały w drewniane biegi z masywnymi rzeźbionymi tralkami. Na posadzkach widoczna jest wielobarwna ceramika. W niektórych miejscach zachowały się też kompozycje malarskie, z których część pokryto warstwą pozłotniczą. Kamienica widnieje w gminnej ewidencji zabytków. Projekt jej rewitalizacji zakłada zachowanie oryginalnej elewacji frontowej z jej wszystkimi detalami architektonicznymi nawiązującymi do form barokowych oraz dwóch klatek schodowych z uwagi na ich wysoką wartość artystyczną. Główne wejście ma podkreślić odrestaurowana oryginalna brama wejściowa. Cały proces odnowy budynku realizowany będzie w uzgodnieniu ze szczecińskim konserwatorem zabytków" - informuje nowy właściciel kamienicy.

- Projekty z historią i duszą to takie, które lubimy najbardziej. Z jednej strony są dużym wyzwaniem i wiążą się z ogromną odpowiedzialnością, ale z drugiej strony efekt końcowy daje największą satysfakcję – mówi Sylwia Filewicz, Head of Development & Construction Department w Grupie Capital Park. - Cieszymy się, że po zabytkowej kamienicy na toruńskiej Starówce, hotelu Hampton by Hilton Old Town w Gdańsku i Fabryce Norblina w Warszawie, będziemy mieli okazję odtworzyć piękną XIX-wieczną kamienicę i - zgodnie z założeniem jej twórców - stworzyć wyjątkowe miejsce do życia. Nowa rezydencja będzie ozdobą tej wyjątkowej lokalizacji, dlatego z niecierpliwością czekamy na start prac.

62 apartamenty, dwupoziomowy parking

Jak informuje deweloper, w Rezydencji Aleja Fontann na 6 nadziemnych poziomach zlokalizowane zostaną 62 wysokiej klasy apartamenty o łącznej powierzchni użytkowej około 5600 metrów kwadratowych. Wysokość niektórych przekraczać będzie nawet 4 metry. Uzupełnieniem potrzeb przyszłych mieszkańców będzie dwupoziomowy garaż podziemny na 61 miejsc parkingowych. Za projekt modernizacji Rezydencji Aleja Fontann odpowiedzialni są architekci z biura Dedeco.

- Położenie kamienicy w najatrakcyjniejszej części Szczecina narzuca stworzenie obiektu o bardzo wysokim standardzie użytkowym – mówi arch. Izabela Błaszkiewicz-Koza z biura architektonicznego Dedeco. - Naszym podstawowym założeniem projektowym stało się więc stworzenie ekskluzywnych apartamentów, spełniających najwyższe standardy współczesnych, wymagających mieszkańców. Jednak wszystko, co jest potrzebne do stworzenia wyjątkowego charakteru apartamentowca, już tu było. Kluczem do sukcesu jest staranna rewitalizacja, wyważona ingerencja i przystosowanie do nowych, współczesnych potrzeb, w poszanowaniu spuścizny tego miejsca. Dzięki temu powstanie obiekt o niezwykłych walorach i nadzwyczajnym klimacie.

Na wizualizacjach zaprezentowanych przez dewelopera można zauważyć, że dużej zmianie ulegnie górna część kamienicy, gdzie zostaną dobudowane dwa piętra. Niestety nie zostaną zrekonstruowane charakterystyczne szczyty i wieżyczki, które zostały zniszczone w czasie wojny. Takie plany mieli poprzedni właściciele, którzy ostatecznie nie zdecydowali się na modernizację zabytkowego budynku i stworzenie w nim hotelu.

