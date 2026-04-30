Majówka 2026 w Szczecinie (1-3 maja) będzie coraz cieplejsza, ale z deszczem w niedzielę.

Piątek (1 maja) i sobota (2 maja) zapowiadają się słonecznie, z temperaturami do 20°C i 23°C.

Niedziela (3 maja) będzie najcieplejsza (do 25°C), ale z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu (około 3 mm).

Szczecin: Pogoda na majówkowy weekend 1-3 maja 2026

Mieszkańcy Szczecina mogą liczyć na bardzo ciepły początek maja. Pogoda w trakcie weekendu będzie się zmieniać – od bezchmurnego nieba i słońca w piątek i sobotę, po zachmurzenie i deszcz w niedzielę. Każdy kolejny dzień przyniesie za to coraz wyższe temperatury, z kulminacją w ostatni dzień weekendu.

Słoneczny i coraz cieplejszy początek weekendu

Piątek, 1 maja, przywita mieszkańców Szczecina niemal bezchmurnym niebem i dużą dawką słońca. To będzie bardzo przyjemny dzień, choć poranek może być jeszcze rześki z temperaturą minimalną w okolicach 6°C. W ciągu dnia termometry wyraźnie pójdą w górę, osiągając maksymalnie ponad 20 stopni Celsjusza. Powieje przy tym łagodny wiatr o prędkości około 2 m/s, który nie powinien być w żaden sposób uciążliwy.

Sobota (2 maja) zapowiada się jeszcze cieplej i równie słonecznie. Niebo nad Szczecinem pozostanie bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się wiosenną aurą. Temperatura minimalna w nocy wzrośnie do około 8°C, a w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wskażą nawet 23 stopnie. Wiatr nieco się nasili, osiągając prędkość około 3 m/s, ale nadal będzie to komfortowa pogoda do spędzania czasu na zewnątrz.

Niedziela z deszczem, ale i rekordowym ciepłem

Ostatni dzień weekendu, 3 maja, przyniesie największe zmiany w pogodzie. To będzie zdecydowanie najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą prawie 25°C. Noc również będzie cieplejsza, z wartością minimalną na poziomie około 11 stopni. Niestety, za wyższą temperaturą podąży zmiana aury. Słoneczną pogodę zastąpi duże zachmurzenie, a w ciągu dnia prognozowane są opady deszczu o sumie około 3 mm. Wiatr także przybierze na sile, osiągając prędkość blisko 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Słoneczna pogoda w piątek i sobotę to idealna okazja do aktywności na świeżym powietrzu. Wysokie temperatury i bezchmurne niebo zachęcają do długich spacerów, wycieczek rowerowych czy relaksu w miejskich parkach i na terenach zielonych. Warto wykorzystać te dni na piknik lub spotkanie z bliskimi na zewnątrz.

Niedzielna aura będzie wymagała zmiany planów. Mimo bardzo wysokiej temperatury, chmury i deszcz mogą skłonić do poszukania alternatyw. To dobry moment na odwiedzenie miejsc pod dachem, takich jak galerie czy muzea, albo spędzenie czasu w jednej z klimatycznych kawiarni. Jeśli opady nie będą intensywne, spacer z parasolem wciąż może być przyjemny, zwłaszcza że będzie bardzo ciepło.

Dane pogodowe: OpenWeather

