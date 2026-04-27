Taka będzie nowa kładka nad Odrą w Szczecinie. Zapadła kluczowa decyzja w sprawie przeprawy na Kępę Parnicką

Grzegorz Kluczyński
2026-04-27 14:19

Władze Szczecina przygotowują się do realizacji kolejnego dużego projektu infrastrukturalnego nad Odrą. Przyszła przeprawa dla pieszych i rowerzystów połączy bezpośrednio Dworzec Główny z Kępą Parnicką. W wyniku najnowszych ustaleń z Wodami Polskimi obiekt zyska dodatkową, niezwykle istotną funkcję, ponieważ przejadą nim również służby ratunkowe.

Nowy układ komunikacyjny na Kępie Parnickiej

Autor: UM Szczecin/ Materiały prasowe

Planowana kładka nad Odrą odegra kluczową rolę w całkowitej modernizacji dróg na obszarze Kępy Parnickiej. Zarówno lokalni mieszkańcy, jak i odwiedzający miasto turyści otrzymają błyskawiczny dostęp do szczecińskiego Dworca Głównego. Taka trasa pozwoli podróżnym uniknąć omijania rzeki za pomocą dotychczas funkcjonujących dróg.

Funkcja pieszo-rowerowa stanowi tylko część założeń tej konstrukcji. Przedstawiciele Szczecińskich Inwestycji Miejskich doszli do porozumienia z Wodami Polskimi i wspólnie zdecydowali o dostosowaniu nośności obiektu do wozów strażackich oraz karetek pogotowia. Zespoły medyczne i strażacy dotrą dzięki temu na wyspę w znacznie krótszym czasie.

– To bardzo ważne ustalenie, które zwiększy funkcjonalność obiektu i poprawi możliwości reagowania w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji na terenie wyspy. Dziękujemy przedstawicielom Wód Polskich za otwartość i współpracę – podkreśla Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Teren Kępy Parnickiej przechodzi obecnie intensywną transformację urbanistyczną. Zaledwie kilka lat temu miejsce to straszyło zaniedbaniem, a teraz przekształca się w reprezentacyjną i nowoczesną część miasta.

Deweloperzy realizują tam potężne inwestycje mieszkalne oraz usługowe, co w niedalekiej przyszłości zupełnie odmieni krajobraz wyspy. Ogromne zagęszczenie nowo powstających budynków mocno utrudnia dojazd pojazdom ratunkowym, dlatego budowa przeprawy o odpowiednich parametrach staje się inwestycją priorytetową.

Nowy most nad Odrą Zachodnią. Kompleksowa przebudowa dróg

Budowa kładki wpisuje się w znacznie szerszy plan modernizacji infrastruktury komunikacyjnej Kępy Parnickiej, w skład którego wchodzi także budowa mostu drogowego nad Odrą Zachodnią w rejonie ul. Zapadłej. Szczecińscy urzędnicy tłumaczą, że wszystkie te działania przystosują wyspę do pełnienia funkcji gęsto zaludnionego centrum.

– Kładka poprawi dostępność komunikacyjną wyspy i będzie ważnym uzupełnieniem całego układu drogowego, który powstaje na Kępie Parnickiej – dodaje Piotr Zieliński.

Samorząd kończy właśnie gromadzenie niezbędnej dokumentacji przed przejściem do następnych faz realizacji tego zadania. Porozumienie zawarte z instytucją Wody Polskie pozwoliło ostatecznie zatwierdzić wymagania dotyczące wysokości oraz nośności przeprawy. W kolejnym kroku urzędnicy zlecą stworzenie projektu wykonawczego i rozpiszą niezbędne przetargi.

