Unia Europejska wprowadza nowy zakaz. Już nie zrobisz tego na lotnisku!

Grzegorz Kluczyński
2026-04-30 12:11

Na europejskich lotniskach obowiązuje już cała lista zakazów, nakazów i ograniczeń – od limitów płynów po kontrole elektroniki. Teraz może dojść kolejny, który wywoła sporo emocji. Unia Europejska planuje bowiem rozprawić się z rozwiązaniem, z którego korzystają tysiące podróżnych, licząc na większe bezpieczeństwo bagażu.

Zakaz foliowania walizek

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Koniec z owijaniem walizek folią?

Według informacji „Bild”, pierwsze lotniska ostrzegają, że popularna folia do owijania bagażu nie spełnia już unijnych wymogów. Chodzi o jednorazowe tworzywa sztuczne, które od lat są na celowniku Brukseli.

Na wielu lotniskach znajdują się specjalne stanowiska, gdzie można zabezpieczyć swój bagaż - oczywiście za opłatą. Usługa polega na owinięciu walizki grubą warstwą folii stretch, co ma chronić ją przed zabrudzeniem, zarysowaniami czy próbą otwarcia. Koszt? Zwykle 10–20 euro. Jednak – jak podkreślają eksperci cytowani przez „Bild” – poczucie bezpieczeństwa jest tu często większe niż realna ochrona.

Problem środowiskowy: folia trafia do spalarni

UE wskazuje na poważny problem ekologiczny. Choć teoretycznie folię powinno się wyrzucać do żółtego pojemnika, na lotniskach brakuje odpowiedniej infrastruktury. W praktyce większość zużytej folii jest po prostu spalana, co generuje dodatkowe zanieczyszczenia.

Nowa unijna regulacja – Packaging and Packaging Waste Regulation, obowiązująca od 2024 r. – zakłada drastyczne ograniczenie jednorazowych opakowań z plastiku. W jej ramach owijanie bagażu folią ma zostać zakazane na terenie całej UE.

Czy folia naprawdę chroni?

Eksperci cytowani przez „Bild” nie mają wątpliwości: folia nie zabezpiecza przed kradzieżą, uszkodzeniami mechanicznymi ani naciskiem w luku bagażowym. Chroni jedynie przed drobnymi zabrudzeniami, a i to nie zawsze.

Dodatkowo – jak zauważa portal „Chip” – owinięte walizki mogą:

  • blokować taśmy bagażowe,
  • utrudniać prześwietlanie,
  • opóźniać interwencję służb, jeśli bagaż trzeba szybko otworzyć.

Kiedy zakaz wejdzie w życie?

Według ustaleń „Bild”, pełny zakaz ma obowiązywać najpóźniej od 1 stycznia 2030 r.. Niektóre lotniska nie czekają – np. Hannover zrezygnował z usługi już w 2019 r.

Możliwe, że kolejne porty lotnicze w Europie zaczną wycofywać usługę wcześniej, aby dostosować się do nowych przepisów.

Co zamiast folii?

Eksperci sugerują alternatywy:

pokrowce wielokrotnego użytku, walizki z wbudowanymi zabezpieczeniami, specjalne taśmy i plomby, ubezpieczenie bagażu, które daje realną ochronę.

Quiz. Rozpoznasz lotnisko po kodzie?
Pytanie 1 z 10
Lotnisko oznaczone symbolem LUZ znajduje się
Tu poczujesz się jak gwiazda. Piękne widoki w gratisie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LOTNISKA
UNIA EUROPEJSKA
ZAKAZ
SAMOLOT
BAGAŻ