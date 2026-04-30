Unia Europejska wprowadza nowy zakaz. Już nie zrobisz tego na lotnisku!

Spis treści
Koniec z owijaniem walizek folią?
Według informacji „Bild”, pierwsze lotniska ostrzegają, że popularna folia do owijania bagażu nie spełnia już unijnych wymogów. Chodzi o jednorazowe tworzywa sztuczne, które od lat są na celowniku Brukseli.
Na wielu lotniskach znajdują się specjalne stanowiska, gdzie można zabezpieczyć swój bagaż - oczywiście za opłatą. Usługa polega na owinięciu walizki grubą warstwą folii stretch, co ma chronić ją przed zabrudzeniem, zarysowaniami czy próbą otwarcia. Koszt? Zwykle 10–20 euro. Jednak – jak podkreślają eksperci cytowani przez „Bild” – poczucie bezpieczeństwa jest tu często większe niż realna ochrona.
Problem środowiskowy: folia trafia do spalarni
UE wskazuje na poważny problem ekologiczny. Choć teoretycznie folię powinno się wyrzucać do żółtego pojemnika, na lotniskach brakuje odpowiedniej infrastruktury. W praktyce większość zużytej folii jest po prostu spalana, co generuje dodatkowe zanieczyszczenia.
Nowa unijna regulacja – Packaging and Packaging Waste Regulation, obowiązująca od 2024 r. – zakłada drastyczne ograniczenie jednorazowych opakowań z plastiku. W jej ramach owijanie bagażu folią ma zostać zakazane na terenie całej UE.
Czy folia naprawdę chroni?
Eksperci cytowani przez „Bild” nie mają wątpliwości: folia nie zabezpiecza przed kradzieżą, uszkodzeniami mechanicznymi ani naciskiem w luku bagażowym. Chroni jedynie przed drobnymi zabrudzeniami, a i to nie zawsze.
Dodatkowo – jak zauważa portal „Chip” – owinięte walizki mogą:
- blokować taśmy bagażowe,
- utrudniać prześwietlanie,
- opóźniać interwencję służb, jeśli bagaż trzeba szybko otworzyć.
Kiedy zakaz wejdzie w życie?
Według ustaleń „Bild”, pełny zakaz ma obowiązywać najpóźniej od 1 stycznia 2030 r.. Niektóre lotniska nie czekają – np. Hannover zrezygnował z usługi już w 2019 r.
Możliwe, że kolejne porty lotnicze w Europie zaczną wycofywać usługę wcześniej, aby dostosować się do nowych przepisów.
Co zamiast folii?
Eksperci sugerują alternatywy:
pokrowce wielokrotnego użytku,walizki z wbudowanymi zabezpieczeniami,specjalne taśmy i plomby,ubezpieczenie bagażu, które daje realną ochronę.