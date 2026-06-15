Jechał zygzakiem przez miasto. Gdy policjanci zajrzeli do środka, nie mogli uwierzyć własnym oczom!

Zaskakująca interwencja w Szczecinie. Podejrzany tor jazdy

Policjanci z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie patrolowali śródmieście. Nagle ich wzrok przyciągnął samochód osobowy, który ewidentnie zjeżdżał ze swojego pasa, poruszając się popularnym wężykiem. Taki sposób jazdy mógł sugerować, że osoba siedząca za kółkiem znajduje się w stanie nietrzeźwości, bądź straciła panowanie nad pojazdem ze względu na problemy zdrowotne.

Zanim funkcjonariusze zdążyli zatrzymać wóz, dostrzegli, że w jego części bagażowej znajduje się dwóch mężczyzn. Ten widok skłonił ich do błyskawicznej reakcji i podjęcia interwencji drogowej.

Przeładowane auto na ulicach Szczecina

To, co zastali po otwarciu pojazdu, przeszło ich oczekiwania. Okazało się, że samochodem podróżowało w sumie aż osiem osób, co stanowiło drastyczne przekroczenie liczby pasażerów określonej w dowodzie rejestracyjnym.

Sześciu pasażerów stłoczyło się w kabinie pojazdu, a pozostali dwaj wybrali podróż w bagażniku. Nawet doświadczeni policjanci byli zszokowani tą sytuacją.

Nietrzeźwy kierowca stracił uprawnienia

Podejrzenia co do stanu trzeźwości kierującego szybko się potwierdziły. Alkomat wskazał u mężczyzny wynik 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co oznacza, że miał on w organizmie ponad promil alkoholu.

W związku z tym wykroczeniem kierowca musiał od razu pożegnać się ze swoim prawem jazdy, a sprawa będzie miała swój dalszy ciąg.

Apel policji o zachowanie ostrożności

Przedstawiciele policji po raz kolejny przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze:

kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne i stwarza ogromne zagrożenie dla życia ,

, zbyt duża liczba pasażerów w samochodzie to prosta droga do tragedii,

każdy kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby podróżujące jego pojazdem.

Mundurowi proszą o zdrowy rozsądek za kółkiem. Łamanie przepisów drogowych może nieodwracalnie zmienić życie wielu osób.

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Czy zdałbyś po latach egzamin na prawo jazdy? Te przepisy się zmieniły Pytanie 1 z 12 O jakim odstępie należy pamiętać przy wyprzedzaniu rowerzysty? minimum 1 metr minimum 2 metry minimum 1,5 metra Następne pytanie