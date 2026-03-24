Ryanair ostrzega przed niewinnym przedmiotem. Może wywołać kłopoty na lotnisku

Przedmiot codziennego użytku, który potrafi zatrzymać kolejkę

Ryanair po raz kolejny przypomina o zasadach dotyczących ostro zakończonych narzędzi w kabinie. Jak podają irlandzkie media, przewoźnik musiał zareagować po serii skarg pasażerów, którzy nie rozumieli, dlaczego ich kosmetyczne akcesoria zostały skonfiskowane.

Portal Extra.ie cytuje jednego z podróżnych, który pytał:

„Czy naprawdę nie mogę zabrać tego do kabiny? Przecież to tylko drobiazg z kosmetyczki.”

Chodzi oczywiście o nożyczki — zarówno duże, jak i te mniejsze, używane do manicure. Jak się okazuje, mogą one być przyczyną nieprzyjemnych sytuacji na lotnisku.

Co wolno, a czego nie? Ryanair precyzuje zasady

Brytyjski serwis MSN Travel przypomina, że nożyczki z ostrzem przekraczającym 6 cm są klasyfikowane jako przedmioty niebezpieczne i nie mogą być przewożone w bagażu podręcznym.

Takie akcesoria muszą trafić do bagażu rejestrowanego — inaczej zostaną zatrzymane.

Małe nożyczki do manicure – dozwolone, ale nie wszędzie

Ryanair dopuszcza przewóz miniaturowych nożyczek z ostrzem do 6 cm, jednak przewoźnik podkreśla, że:

ostateczną decyzję podejmuje lokalna kontrola bezpieczeństwa,

niektóre lotniska (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii) konfiskują nawet najmniejsze modele,

pasażerowie powinni sprawdzić zasady lotniska przed podróżą.

Nova.ie zauważa, że „zamieszanie wokół nożyczek powraca regularnie, bo przepisy różnią się między lotniskami”.

Internet pełen historii o konfiskatach. "To loteria"

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej relacji pasażerów, którzy:

w Dublinie bez problemu przeszli z nożyczkami do skórek,

w Londynie stracili identyczny model,

w Barcelonie musieli wyrzucić nawet nożyczki z zestawu do brwi.

Pod artykułami pojawiają się komentarze w stylu:

„To loteria. Nigdy nie wiesz, czy przejdziesz, czy ci zabiorą.”

— cytuje Extra.ie.

Ryanair: chodzi o bezpieczeństwo i płynność kontroli

Brytyjski portal British Brief podkreśla, że przewoźnik „apeluje do pasażerów, by nie pakowali tego przedmiotu do bagażu podręcznego, aby uniknąć opóźnień na kontroli”.

Również Onet Podróże dodaje, że „nożyczki są jednym z najczęściej problematycznych przedmiotów w bagażu podręcznym”.

Jak uniknąć problemów?

Nie pakuj żadnych nożyczek do bagażu podręcznego, jeśli nie musisz.

Jeśli musisz — upewnij się, że ostrze ma maksymalnie 6 cm.

Sprawdź zasady lotniska wylotu i przylotu.

W razie wątpliwości — włóż je do bagażu rejestrowanego.

To nie są nowe zasady

Ryanair nie wprowadza nowych zasad — jedynie przypomina o tych, które obowiązują od lat. Problem w tym, że pasażerowie wciąż pakują do kabiny przedmiot, który może wywołać niepotrzebne zamieszanie.

A skoro nawet nożyczki z ostrzem do 6 cm potrafią wzbudzić podejrzenia, lepiej nie ryzykować. A jeżeli ten przedmiot jest nam bardzo potrzebny, a podróżujemy wyłącznie z bagażem podręcznym, pozostaje jeszcze jedno rozwiązanie - nożyczki do manicure można często kupić dosłownie za grosze, więc możemy się w nie zaopatrzyć już w miejscu docelowym.

