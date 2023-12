Czy jesteście w stanie policzyć trójkąty na obrazkach? Prawdopodobnie większość odpowie: "Co za pytanie? Pewnie, że tak!". Przekonajmy się zatem czy rzeczywiście jest to tak proste jak się wydaje. Z pozoru łatwe zadanie może czasem okazać się bardzo skomplikowaną łamigłówką. Liczenie figur na obrazkach to nie tylko zadanie matematyczne, ale też test na spostrzegawczość, który może sprawić kłopot nawet tym najbystrzejszym. Sprawdźcie czy jesteście w stanie bezbłędnie go rozwiązać. To zajmie tylko kilka minut. Jeśli uda Wam się zdobyć 7 punktów, możecie być z siebie naprawdę dumni!

Quiz. Policz trójkąty na obrazkach Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Ile trójkątów widzisz na obrazku? Oczywiście, że jeden! Trzy Nie widzę żadnego trójkąta Dalej

