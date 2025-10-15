Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. To góra w Pieninach, Beskidach czy Górach Świętokrzyskich? Najpierw pytamy o Łysicę
2025-10-15 3:30
Robiłeś nasz poprzedni test? Ponownie możesz sprawdzić swoją wiedzę o polskich szczytach! Zaczynamy od Łysicy - czy wiesz, w którym paśmie górskim się wznosi? Pieniny, Beskidy, a może Góry Świętokrzyskie? Zmierz się z naszym quizem i udowodnij, że góry to Twój żywioł!