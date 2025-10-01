QUIZ. To góra w Tatrach, Karkonoszach, czy Bieszczadach? Nie spytamy o Rysy i Giewont

Sprawdź swoją wiedzę o polskich górach! W tym quizie nie znajdziesz oczywistych pytań o Rysy czy Giewont - zmierzymy się z mniej znanymi szczytami. Czy potrafisz rozpoznać, gdzie leży dany wierzchołek: w Tatrach, Karkonoszach, a może w Bieszczadach? Powalcz o jak najlepszy wynik!

i Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock