QUIZ. To góra w Tatrach, Karkonoszach, czy Bieszczadach? Nie spytamy o Rysy i Giewont

Piotr Margielewski
2025-10-01 4:00

Sprawdź swoją wiedzę o polskich górach! W tym quizie nie znajdziesz oczywistych pytań o Rysy czy Giewont - zmierzymy się z mniej znanymi szczytami. Czy potrafisz rozpoznać, gdzie leży dany wierzchołek: w Tatrach, Karkonoszach, a może w Bieszczadach? Powalcz o jak najlepszy wynik!

Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock
Pytanie 1 z 12
Wskaż, gdzie znajduje się Nosal:

