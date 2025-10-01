Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. To góra w Tatrach, Karkonoszach, czy Bieszczadach? Nie spytamy o Rysy i Giewont
2025-10-01 4:00
Sprawdź swoją wiedzę o polskich górach! W tym quizie nie znajdziesz oczywistych pytań o Rysy czy Giewont - zmierzymy się z mniej znanymi szczytami. Czy potrafisz rozpoznać, gdzie leży dany wierzchołek: w Tatrach, Karkonoszach, a może w Bieszczadach? Powalcz o jak najlepszy wynik!