QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Myślicie, że o języku polskim i ortografii wiecie już wszystko? Przygotowaliśmy dla Was quiz z najtrudniejszych ortograficznie wyrazów. To właśnie w nich najczęściej Polacy popełniają błędy, choć nie sprawią one trudności dzieciom w podstawówce. Do dzieła!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Sprawdź czy podołasz tym wyrazom. Odpowiedzi na te pytania, znają dzieci w podstawówce Pytanie 1 z 10 1. Coś na rozgrzewkę. Który wyraz został poprawnie napisany równobrzmiący równo brzmiący Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu Dalej

