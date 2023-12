QUIZ. Przysłowia mądrością narodu. Wstyd ich nie znać! 8/10 to absolutne minimum

i Autor: Joao Tzanno / Unsplash

QUIZ. Przysłowia mądrością narodu. Wstyd ich nie znać! Przy mniej niż 8/10 nie pokazuj się mamie na oczy

"Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki", "co nagle, to po diable". Te przysłowia znają dobrze wszyscy. Na dobre zakorzeniły się w języku polskim, choć czasami miewamy kłopoty z użyciem ich w poprawnym znaczeniu. Przygotowaliśmy dla Was quiz, który sprawdzi Waszą wiedzę na temat przysłów. Sprawdź, jak dobrze znasz polskie przysłowia. Niewiele osób jest w stanie zdobyć komplet punktów.