i Autor: youtube/ screen z nagrania Quiz. Znasz kultowe cytaty z polskich komedii? Usunęliśmy jedno słowo. Pokaż, że jesteś cwaniak!

Sprawdź się!

Jest tu jakiś cwaniak, który zna wszystkie polskie komedie? Z pewnością wiele osób, tak myśli, ale to nie takie łatwe. Przygotowaliśmy wyjątkowy quiz dla miłośników polskiego kina. Znasz wszystkie kultowe cytaty? Usunęliśmy jedno słowo. Pokaż, że jesteś cwaniak albo daj piątaka. 12/15 to będzie świetny wynik. Zapraszamy do zabawy!