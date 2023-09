Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 26.09.2023? Do wygrania coraz więcej!

Zobaczenie tego graniczy z cudem, ale już sam dźwięk przyprawia o dreszcze. Nam udało się to nagrać!

"Miodowe lata" pokochały miliony. Może będzie kontynuacja

"Miodowe lata" to serial, który pokochały miliony Polaków. Wielu z nas doskonale zna losy historii rodzin Krawczyków i Norków. Sytuacje z Karolem Krawczykiem i Tadeuszem Norkiem bawiły nas do łez. Emisję serialu zakończono w 2004 roku. W ostatnim czasie nawet pojawiły się informacje, że produkcja serialu zostanie wznowiona. - Od pewnego czasu trwają prace nad kontynuacją „Miodowych lat”. Produkcja jest już na zaawansowanym etapie, ale jeszcze utrzymywana w tajemnicy - zdradziła „Super Expressowi” osoba związana z serialem.

"Miodowe lata". Jak dobrze znacie ten serial? QUIZ

Zanim jednak doczekamy się nowych odcinków "Miodowych lat" to warto przypomnieć sobie o tym, co działo się w serialu ponad 20 lat temu. W naszym quizie mamy 20 pytań i tylko prawdziwi fani są w stanie zdobyć maksymalną liczbę punktów. 15/20 będzie już naprawdę dobrym wynikiem.

QUIZ. Ten serial kochali wszyscy Polacy. Jak dobrze znasz "Miodowe lata"? Pytanie 1 z 20 W jakiej dzielnicy Warszawy mieszkali bohaterowie filmu? Wola Praga Żoliborz Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej, polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie pytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych informacji oraz wiedzy ogólnej można było wywnioskować prawidłową odpowiedź. Dziś zapraszamy do wspólnej zabawy z przymrużeniem oka. Czo odgadniecie, które gwiazdy kiedyś były parą? Niektóre mogą zaskakiwać! Polecamy oddać się chwili relaksu i zmierzyć swoje siły z naszym quzem.