QUIZ. Dyktando z klasy 7 i... bitwa pod Grunwaldem. Pełno trudnych słów

QUIZ. Sobotnia ortografia. Takie dyktando piszą uczniowie w 7 klasie. Wstyd popełnić więcej niż dwa błędy Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawnie napisane zdania: Wtem zerwał się wicher. Zaszumiał przeraźliwie, wzniósł tómany kurzu i poniósł go w oczy wojsk krzyżackich. Wtem zerwał się wicher. Zaszumiał przeraźliwie, wzniósł tumany kurzu i poniósł go w oczy wojsk krzyżackich. Wtem zerwał się wiher. Zaszumiał przeraźliwie, wzniósł tumany kurzu i poniósł go w oczy wojsk krzyżackich. Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.