i Autor: SHUTTERSTOCK (2) QUIZ. Sobotnia ortografia. Najtrudniejsze łamańce językowe. Ciężko wymówić, jeszcze trudniej napisać

test z j. polskiego

QUIZ. Sobotnia ortografia. Najtrudniejsze łamańce językowe. Ciężko wymówić, jeszcze trudniej napisać

Takiego testu jeszcze u nas nie rozwiązywaliście. W ramach naszego sobotniego cyklu tym razem przygotowaliśmy dla Was dziesięć łamańców językowych. O ile mogłoby się wydawać, że wymówienie ich jest nader ciężkie, to jeszcze trudniejsze może okazać się dla Was wskazanie ich prawidłowej pisowni. Jakby tego było mało, w każdym pytaniu są aż cztery możliwe odpowiedzi! Nie pozostaje nam nic innego, niż życzyć Wam serdecznie powodzenia!