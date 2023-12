i Autor: Shutterstock QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa na literę D. Ile o nich wiesz?

Witajcie w teście wiedzy z geografii, jak co czwartek. Tym razem czas na kolejny quiz, w którym zapytamy tylko o państwa na poszczególną literę. Pora na "D"! Krajów na tę literę jest tylko pięć, więc zakres wiedzy nie jest duży. Ale to tylko teoria! Gwarantujemy, że quiz nie będzie taki prosty, jak może wam się wydawać. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że każdego dnia budzicie z widokiem mapy świata przed oczami. Do dzieła!