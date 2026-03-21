Przyszła wiosna i… zaczyna się! Tylko wtedy Polacy robią te rzeczy

Wiosna zmienia nas bardziej, niż myślisz

To jedyny moment w roku, kiedy potrafimy w kilka dni przejść od marudzenia na mróz do euforii na widok pierwszego słońca. Wiosna działa jak naturalny dopalacz: dodaje energii, wyostrza zmysły i sprawia, że nagle mamy ochotę „zacząć od nowa”. Psychologowie mówią o efekcie odrodzenia, a my… po prostu czujemy, że „coś wisi w powietrzu”.

Rytuały, które wracają co roku

Niektóre zachowania są tak charakterystyczne dla wiosny, że można by je wpisać na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pojawiają się zawsze o tej samej porze, jakby ktoś włączył ukryty przełącznik. I choć różnimy się gustami, temperamentem czy miejscem zamieszkania, te wiosenne odruchy łączą nas wszystkich — od Podlasia po Dolny Śląsk. To po prostu tradycja!

Wiosna ma swoje prawa — i swoje dziwactwa

To także czas, kiedy robimy rzeczy kompletnie nielogiczne, impulsywne, a czasem wręcz absurdalne. Ale właśnie za to kochamy wiosnę: za jej lekkość, spontaniczność i to, że pozwala nam na chwilę odpuścić powagę codzienności. Wiosna nie pyta — wiosna po prostu wciąga nas w swój rytm.

A teraz najlepsze…

Przygotowaliśmy listę 10 rzeczy, które robimy tylko wiosną — od tych zupełnie poważnych po takie, które wywołują szeroki uśmiech. Zobacz, ile z nich robisz także Ty. Zapraszamy do galerii!

Quiz. Wiosna – ach to ty! Jak dobrze pamiętasz polskie piosenki o wiośnie? Pytanie 1 z 10 Dokończ fragment przeboju „Wiosna – ach to ty!” Marka Grechuty. „Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te...” słoneczne dni kolorowe dni cieplejsze dni Następne pytanie