Przód fiata totalnie zmiażdżony. Kierowca nie miał szans! Dwie osoby ranne

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 2 października, przed południem. Na drodze wojewódzkiej 142, w okolicach miejscowości Strumiany pod Goleniowem, doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym fiatem, z nieustalonych na ten moment jeszcze przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z kierującą oplem – poinformowała portal Stargard.News asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Niestety, skutki okazały się tragiczne. Na miejscu ratownicy zastali straszny widok – przód fiata został wręcz oderwany od reszty pojazdu.

W wyniku zderzenia kierujący fiatem poniósł śmierć na miejscu, natomiast kierująca oplem z pasażerem zostali zabrani do szpitala

– dodała rzeczniczka stargardzkiej policji.

Jak przyznała w rozmowie z portalem Stargard.News Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, mężczyzna w wieku ok. 30-40 lat zmarł przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego. - Kobieta ok. 70 lat z urazem kończyny dolnej i mężczyzna ok. 70 lat z urazem klatki piersiowej – powiedziała Natalia Dorochowicz.

Akcja ratunkowa i działania służb trwały kilka godzin.