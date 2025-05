Gigant zapowiada ogromne cięcia w zatrudnieniu

Chodzi mianowicie o firmę Bosch, w której atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Technologiczny gigant zapowiedział radykalne cięcia w zatrudnieniu. Szacuje się, że zwolnienia mogą dotknąć ponad 7 tysięcy pracowników, co wywołało duże poruszenie zarówno wśród zatrudnionych, jak i w społeczeństwie.

Problemy nie są nowe. Już w 2024 roku kierownictwo firmy zapowiedziało szeroko zakrojone oszczędności, co spotkało się z ostrą krytyką. Fala protestów oraz intensywne negocjacje z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi zdołały wówczas powstrzymać część planowanych zwolnień. Jednak presja na cięcia nie ustała. Pod koniec 2024 roku zarząd ponownie ogłosił zamiary redukcji zatrudnienia, informując, że do końca 2027 roku zamierza zlikwidować 3500 miejsc pracy w obszarze oprogramowania dla pojazdów, a kolejne 2000 miejsc w innych działach.

Słaby wzrost i napięcia polityczne

Jak informuje KA Insider cytowany przez polonijny portal polskiobserwator.de, zarząd firmy Bosch spodziewa się w 2025 roku niewielkiego wzrostu przychodów – zaledwie od 1 do 3 procent. To zbyt mało, by utrzymać obecną strukturę kosztów. Dlatego koncern planuje kontynuować restrukturyzację i cięcia kosztów, co oznacza powrót do planu masowych zwolnień, głównie w Europie.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, przyczyną trudnej sytuacji nie jest tylko osłabienie popytu. Istotną rolę odgrywa także niestabilna sytuacja na rynku spowodowana m.in. polityką celną Donalda Trumpa. To również uniemożliwia rzetelne prognozowanie wyników finansowych na ten rok. W efekcie pracownikom pozostaje jedynie oczekiwać dalszego rozwoju wydarzeń i mieć nadzieję, że konsekwencje będą jak najbardziej łagodne.

Bosch na świecie i w Polsce

Firma Bosch to globalny lider w dostarczaniu technologii i usług, założony w 1886 roku w Stuttgarcie przez Roberta Boscha. Początkowo był to "Warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki". Dziś Bosch produkuje szeroką gamę produktów, od części samochodowych (układy hamulcowe, wtryskowe), poprzez narzędzia elektryczne i sprzęt AGD (lodówki, piekarniki, zmywarki), aż po technologie przemysłowe i systemy zabezpieczeń budynków.

Bosch posiada liczne fabryki w Europie, w tym wiele w Niemczech. W Polsce Bosch jest obecny od 1992 roku i posiada 8 fabryk zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie. Według stanu na koniec 2024 roku, firma zatrudnia w Polsce ponad 9700 pracowników.

Na razie nie ma informacji o planowanych zwolnieniach w polskich fabrykach. Warto jednak mieć na uwadze, że sytuacja może w każdej chwili ulec zmianie.

