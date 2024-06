Lepiej tego nie rób na wakacjach nad morzem! Polacy robią to nagminnie, a nie wszystkim to się podoba

Fabryka klapek zatrudnia wielu Polaków

Fabryka należąca do niemieckiego potentata branży obuwniczej powstała tuż za polsko-niemiecką granicą, niespełna 50 kilometrów od Szczecina. Produkowane są tam popularne klapki Birkenstock, które może nie wyróżniają się zbyt wyszukanym designem, ale uchodzą za wyjątkowo wygodne, przez co ich wygląd schodzi zdecydowanie na dalszy plan.

Zakład znajduje się na terenie parku przemysłowego Industriepark Berlin-Szczecin w Pasewalku. Fabryka rozpoczęła produkcję w poniedziałek 4 września 2023 roku, po trwającej 17 miesięcy budowie. Na początku znalazło tutaj pracę 200 osób, jednak w przyszłości pracowników ma być nawet 1000. Wciąż trwa rekrutacja, a zatrudnienie w niemieckiej fabryce, z uwagi na bliskość granicy podejmuje wielu Polaków ze Szczecina i okolic.

Ile można zarobić w Birkenstock w Pasewalku?

Okazuje się, że oferta pracy u producenta obuwia jest bardzo atrakcyjna. Nawet zarabiając najniższą stawkę można mieć powody do zadowolenia. Ustawowa gwarantowana płaca minimalna w Niemczech to obecnie 12,41 euro na godzinę, co daje około 2200 euro miesięcznie. To jednak tylko wstęp do tego, ile można zarobić w Birkenstock w Pasewalku. W zależności od doświadczenia i zajmowanego stanowiska zarobki są bardzo zróżnicowane i mogą być nawet kilkakrotnie wyższe.

Jak czytamy w serwisie kununu.de, gdzie porównywane są zarobki w różnych branżach i firmach, wykwalifikowany pracownik produkcji w fabryce Birkenstock może zarobić 34300 euro rocznie, co w przeliczeniu daje około 12 tys. zł miesięcznie. Lider zespołu czy kierownik oddziału może liczyć na zarobek 42500 € rocznie, czyli około 15 tysięcy zł miesięcznie. Jeszcze więcej zarabia menadżer produktu. To 50900 € rocznie, czyli w przeliczeniu na złotówki, blisko 18 tysięcy złotych. Są to kwoty brutto, jednak po odjęciu należnego podatku wciąż są to naprawdę spore wartości, które w Polsce są na podobnych stanowiskach nieosiągalne.

Birkenstock - klapki i sandały znane na całym świecie

Birkenstock to znana niemiecka marka branży obuwniczej, z 250-letnią tradycją. Została założona w 1774 roku przez Johanna Adama Birkenstocka. Słynie z produkcji klapek i sandałów z korkowymi podeszwami i wyprofilowanymi anatomicznymi wkładkami. Mimo, iż buty tej marki niekoniecznie zachwycają swoim wyglądem, to cieszą się ogromną popularnością na całym świecie ze względu na wygodę ich noszenia. "Birkenstocki" są popularne również wśród gwiazd. Chętnie nosi je piłkarz Bayern Monahium Manuel Neuer, a znana modelka Heidi Klum ma własną kolekcję butów tej marki.

