Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze
Informacja o zagrożeniu wpłynęła do służb we wtorek wieczorem. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, które rozpoczęły działania mające na celu opanowanie sytuacji i niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia na kolejne części zakładu.
W rozmowie z Radiem ESKA sytuację potwierdził komendant straży pożarnej w Szczecinku, Mirosław Śledź.
- Otrzymaliśmy informacje o pożarze jednego z zakładów na ulicy Waryńskiego. W tej chwili trwają działania gaśnicze, brak osób poszkodowanych
- przekazał Radiu Eska.
Trwa walka z ogniem
Akcja gaśnicza nadal jest prowadzona. Strażacy skupiają się na lokalizacji źródła pożaru oraz zabezpieczeniu terenu zakładu. Na obecnym etapie najważniejsze jest ograniczenie skutków zdarzenia i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz mieszkańcom okolicy.
Nieoficjalnie: zapaliła się otulina
Jak udało się nieoficjalnie ustalić Radiu Eska, płonie otulina znajdująca się w jednym z budynków produkcyjnych. Informacje te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez służby prowadzące działania na miejscu.
Przyczyny pojawienia się ognia będą wyjaśniane po zakończeniu akcji gaśniczej i przeprowadzeniu niezbędnych oględzin.