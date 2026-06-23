Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze

Informacja o zagrożeniu wpłynęła do służb we wtorek wieczorem. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, które rozpoczęły działania mające na celu opanowanie sytuacji i niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia na kolejne części zakładu.

W rozmowie z Radiem ESKA sytuację potwierdził komendant straży pożarnej w Szczecinku, Mirosław Śledź.

- Otrzymaliśmy informacje o pożarze jednego z zakładów na ulicy Waryńskiego. W tej chwili trwają działania gaśnicze, brak osób poszkodowanych

- przekazał Radiu Eska.

Trwa walka z ogniem

Akcja gaśnicza nadal jest prowadzona. Strażacy skupiają się na lokalizacji źródła pożaru oraz zabezpieczeniu terenu zakładu. Na obecnym etapie najważniejsze jest ograniczenie skutków zdarzenia i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz mieszkańcom okolicy.

Nieoficjalnie: zapaliła się otulina

Jak udało się nieoficjalnie ustalić Radiu Eska, płonie otulina znajdująca się w jednym z budynków produkcyjnych. Informacje te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez służby prowadzące działania na miejscu.

Przyczyny pojawienia się ognia będą wyjaśniane po zakończeniu akcji gaśniczej i przeprowadzeniu niezbędnych oględzin.