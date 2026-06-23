Pożar w fabryce płyt wiórowych w Szczecinku. Na miejscu liczne zastępy straży pożarnej

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Natalia Błachowska
Natalia Błachowska
2026-06-23 21:32

Strażacy ze Szczecinka i okolicznych jednostek prowadzą działania przy pożarze zakładu produkującego płyty wiórowe. Ogień pojawił się na terenie fabryki przy ulicy Waryńskiego.

Strażak na wysięgniku w akcji gaśniczej, kierujący strumień wody w kierunku gęstego, czarnego dymu, co ilustruje dramatyczną walkę z ogniem w zakładzie produkcyjnym w Szczecinku, o czym możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Pexels.com zdj. ilustracyjne

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze

Informacja o zagrożeniu wpłynęła do służb we wtorek wieczorem. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, które rozpoczęły działania mające na celu opanowanie sytuacji i niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia na kolejne części zakładu.

W rozmowie z Radiem ESKA sytuację potwierdził komendant straży pożarnej w Szczecinku, Mirosław Śledź.

- Otrzymaliśmy informacje o pożarze jednego z zakładów na ulicy Waryńskiego. W tej chwili trwają działania gaśnicze, brak osób poszkodowanych

- przekazał Radiu Eska. 

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Trwa walka z ogniem

Akcja gaśnicza nadal jest prowadzona. Strażacy skupiają się na lokalizacji źródła pożaru oraz zabezpieczeniu terenu zakładu. Na obecnym etapie najważniejsze jest ograniczenie skutków zdarzenia i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz mieszkańcom okolicy.

Nieoficjalnie: zapaliła się otulina

Jak udało się nieoficjalnie ustalić Radiu Eska, płonie otulina znajdująca się w jednym z budynków produkcyjnych. Informacje te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez służby prowadzące działania na miejscu.

Przyczyny pojawienia się ognia będą wyjaśniane po zakończeniu akcji gaśniczej i przeprowadzeniu niezbędnych oględzin.

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