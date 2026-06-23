Kubańczyk siał postrach z dwoma nożami. Mężczyzna groził ludziom śmiercią

Obywatel Kuby biegał z nożami. Chciał zabić dwie osoby

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się niedawno w powiecie choszczeńskim. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że krewki obcokrajowiec deklarował chęć zamordowania napotkanych ludzi. W obu dłoniach ściskał kuchenne ostrza, przez co ofiary były absolutnie pewne, że w każdej chwili może dojść do najgorszego.

Rozjuszony sprawca działał w sposób kompletnie nieobliczalny, stwarzając gigantyczne niebezpieczeństwo dla wszystkich dookoła.

Policja w Choszcznie obezwładnia 35-latka

Oficer dyżurny natychmiast wysłał we wskazane miejsce interweniujących stróżów prawa. Gdy funkcjonariusze zauważyli wysoce pobudzonego nożownika, od razu ruszyli do akcji. Obcokrajowiec został obezwładniony siłą, zakuty w kajdanki i osadzony w specjalnej celi na miejscowej komendzie.

Podejrzany ostatecznie usłyszał zarzuty związane z grożeniem śmiercią. Teraz krewkiemu sprawcy grozi spędzenie nawet 3 lat w zakładzie karnym.

Sąd w Choszcznie zdecydował. Napastnik w areszcie

Szef lokalnych struktur policji zawnioskował do prokuratury o zdecydowaną izolację kłopotliwego obcokrajowca. Następnie prokurator przekazał sprawę do sądu, a ten w pełni poparł śledczych, nakazując zamknięcie agresywnego 35-latka w tymczasowym areszcie na najbliższe sześćdziesiąt dni.

Zagrożenie w powiecie choszczeńskim. Stanowcza reakcja służb

Mundurowi jasno dają do zrozumienia, że nie zamierzają tolerować jakichkolwiek aktów fizycznej agresji oraz narażania cudzego zdrowia i życia w przestrzeni publicznej.

Komenda podkreśla jednocześnie, że każde podobne zgłoszenie spotka się z rygorystyczną odpowiedzią, aby w pełni zagwarantować bezwzględny spokój lokalnej społeczności.

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Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie