Kubańczyk siał postrach z dwoma nożami. Mężczyzna groził ludziom śmiercią

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Obywatel Kuby biegał z nożami. Chciał zabić dwie osoby
Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się niedawno w powiecie choszczeńskim. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że krewki obcokrajowiec deklarował chęć zamordowania napotkanych ludzi. W obu dłoniach ściskał kuchenne ostrza, przez co ofiary były absolutnie pewne, że w każdej chwili może dojść do najgorszego.
Rozjuszony sprawca działał w sposób kompletnie nieobliczalny, stwarzając gigantyczne niebezpieczeństwo dla wszystkich dookoła.
Policja w Choszcznie obezwładnia 35-latka
Oficer dyżurny natychmiast wysłał we wskazane miejsce interweniujących stróżów prawa. Gdy funkcjonariusze zauważyli wysoce pobudzonego nożownika, od razu ruszyli do akcji. Obcokrajowiec został obezwładniony siłą, zakuty w kajdanki i osadzony w specjalnej celi na miejscowej komendzie.
Podejrzany ostatecznie usłyszał zarzuty związane z grożeniem śmiercią. Teraz krewkiemu sprawcy grozi spędzenie nawet 3 lat w zakładzie karnym.
Sąd w Choszcznie zdecydował. Napastnik w areszcie
Szef lokalnych struktur policji zawnioskował do prokuratury o zdecydowaną izolację kłopotliwego obcokrajowca. Następnie prokurator przekazał sprawę do sądu, a ten w pełni poparł śledczych, nakazując zamknięcie agresywnego 35-latka w tymczasowym areszcie na najbliższe sześćdziesiąt dni.
Zagrożenie w powiecie choszczeńskim. Stanowcza reakcja służb
Mundurowi jasno dają do zrozumienia, że nie zamierzają tolerować jakichkolwiek aktów fizycznej agresji oraz narażania cudzego zdrowia i życia w przestrzeni publicznej.
Komenda podkreśla jednocześnie, że każde podobne zgłoszenie spotka się z rygorystyczną odpowiedzią, aby w pełni zagwarantować bezwzględny spokój lokalnej społeczności.