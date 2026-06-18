Pobili się w centrum miasta. W ruch poszły pięści i nóż. 27-latek zmarł po śmiertelnych ciosach

Krwawa noc w centrum miasta

Według ustaleń prokuratury, w nocy z 14 na 15 sierpnia 2025 r. grupa ośmiu osób – Sebastian K., Jan L., Paweł M., Piotr W., Gela P., Nikoloz S., Kakhi J. oraz Oliwia M. – wdała się w gwałtowną bójkę. Uczestnicy mieli zadawać sobie ciosy rękami, nogami, a także ostrym narzędziem.

– Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w trakcie zajścia Sebastian K. zadał Kakhi J. szereg ciosów ostrym narzędziem, w tym w okolice serca. Doprowadziło to do jego zgonu – przekazała prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Śledczy zakwalifikowali czyn jako udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym oraz zabójstwo.

Oskarżony o zabójstwo był już wielokrotnie karany

Sebastian K. odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura podkreśla, że jest osobą wielokrotnie karaną i będzie odpowiadał w warunkach recydywy. To oznacza znacznie surowsze konsekwencje.

– Wobec oskarżonego Sebastiana K. zastosowano najsurowszy środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności – dodała prok. Szozda.

Pozostali uczestnicy bójki – w zależności od roli i wcześniejszej karalności – odpowiedzą m.in. za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za ten czyn grozi do 15 lat więzienia.

Drugi zarzut: napaść po kradzieży na placu Zgody

To nie koniec problemów Sebastiana K. Prokuratura oskarżyła go również o brutalny atak na kobietę dokonany kilka miesięcy wcześniej – 29 kwietnia 2025 r. przy placu Zgody.

Według śledczych, po kradzieży tzw. potykacza – reklamy stojącej przed lokalem – mężczyzna miał użyć przemocy wobec pokrzywdzonej, by utrzymać się w posiadaniu łupu.

– Oba czyny miały charakter chuligański, co dodatkowo obciąża oskarżonego – zaznaczyła prok. Szozda.

Część oskarżonych przyznała się do udziału w bójce

Sześciu z oskarżonych – Gela P., Nikoloz S., Oliwia M., Piotr W., Jan K. i Paweł M. – złożyło wyjaśnienia i przedstawiło własną wersję wydarzeń. Czworo z nich nie było wcześniej karanych.

Piotr W. i Jan K. mają już na koncie wyroki, a ten drugi odbywa obecnie karę pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe.

Wobec pięciu osób zastosowano tymczasowe aresztowanie, wobec jednej – środki wolnościowe.

Sprawa trafiła do sądu

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Proces zapowiada się na jeden z najgłośniejszych w regionie – zarówno ze względu na brutalność zajścia, jak i liczbę oskarżonych.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie