Pobili się w centrum miasta. W ruch poszły pięści i nóż. 27-latek zmarł po śmiertelnych ciosach

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Krwawa noc w centrum miasta
Według ustaleń prokuratury, w nocy z 14 na 15 sierpnia 2025 r. grupa ośmiu osób – Sebastian K., Jan L., Paweł M., Piotr W., Gela P., Nikoloz S., Kakhi J. oraz Oliwia M. – wdała się w gwałtowną bójkę. Uczestnicy mieli zadawać sobie ciosy rękami, nogami, a także ostrym narzędziem.
– Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w trakcie zajścia Sebastian K. zadał Kakhi J. szereg ciosów ostrym narzędziem, w tym w okolice serca. Doprowadziło to do jego zgonu – przekazała prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.
Śledczy zakwalifikowali czyn jako udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym oraz zabójstwo.
Oskarżony o zabójstwo był już wielokrotnie karany
Sebastian K. odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura podkreśla, że jest osobą wielokrotnie karaną i będzie odpowiadał w warunkach recydywy. To oznacza znacznie surowsze konsekwencje.
– Wobec oskarżonego Sebastiana K. zastosowano najsurowszy środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności – dodała prok. Szozda.
Pozostali uczestnicy bójki – w zależności od roli i wcześniejszej karalności – odpowiedzą m.in. za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za ten czyn grozi do 15 lat więzienia.
Drugi zarzut: napaść po kradzieży na placu Zgody
To nie koniec problemów Sebastiana K. Prokuratura oskarżyła go również o brutalny atak na kobietę dokonany kilka miesięcy wcześniej – 29 kwietnia 2025 r. przy placu Zgody.
Według śledczych, po kradzieży tzw. potykacza – reklamy stojącej przed lokalem – mężczyzna miał użyć przemocy wobec pokrzywdzonej, by utrzymać się w posiadaniu łupu.
– Oba czyny miały charakter chuligański, co dodatkowo obciąża oskarżonego – zaznaczyła prok. Szozda.
Część oskarżonych przyznała się do udziału w bójce
Sześciu z oskarżonych – Gela P., Nikoloz S., Oliwia M., Piotr W., Jan K. i Paweł M. – złożyło wyjaśnienia i przedstawiło własną wersję wydarzeń. Czworo z nich nie było wcześniej karanych.
Piotr W. i Jan K. mają już na koncie wyroki, a ten drugi odbywa obecnie karę pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe.
Wobec pięciu osób zastosowano tymczasowe aresztowanie, wobec jednej – środki wolnościowe.
Sprawa trafiła do sądu
Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Proces zapowiada się na jeden z najgłośniejszych w regionie – zarówno ze względu na brutalność zajścia, jak i liczbę oskarżonych.