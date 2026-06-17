"Pożyczył" auto dla zabawy. Policjanci wyciągnęli kierowcę z samochodu i powalili na ziemię!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-17 18:05

Na jednej z ulic Szczecina rozegrały się sceny, które kierowcy obserwują zwykle tylko w kinie. Funkcjonariusze drogówki zatrzymali pojazd z plandeką, po czym siłą wyciągnęli z niego kierowcę i powalili go na asfalt. Jak ustalili policjanci, mężczyzna wsiadł do cudzego auta i odjechał nim „dla zabawy”.

"Pożyczył" samochód do "spontanicznej przejażdżki"

Do zdarzenia doszło w Szczecinie, gdzie – jak wynika z policyjnego komunikatu – nieuprawniona osoba postanowiła wykorzystać pozostawiony na ulicy pojazd z plandeką. Auto miało pracujący silnik, co mężczyzna uznał za okazję do spontanicznej „przejażdżki”.

Informacja o podejrzanym zachowaniu natychmiast trafiła do policjantów pełniących służbę w mieście. Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego szybko namierzyli pojazd, który kierował się w stronę wyjazdu ze Szczecina.

Dynamiczna interwencja policji

Funkcjonariusze zatrzymali auto na jednym ze skrzyżowań. Świadkowie mogli zobaczyć sceny jak z hollywoodzkiego thrillera: radiowóz blokujący drogę, policjanci otwierający drzwi pojazdu i błyskawicznie obezwładniający kierowcę.

Mężczyzna miał tłumaczyć, że nie zna właściciela auta, a za kierownicę wsiadł tylko dlatego, że „silnik był odpalony”, więc postanowił „pojechać w stronę morza”.

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Zarzuty i konsekwencje

Zatrzymany usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu mechanicznego bez zgody właściciela. To przestępstwo, za które grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że nawet „chwilowe pożyczenie” cudzego auta – niezależnie od intencji – jest czynem zabronionym i zawsze kończy się odpowiedzialnością karną.

Przestroga dla kierowców

Funkcjonariusze apelują, by nigdy nie pozostawiać pojazdu z pracującym silnikiem, nawet na moment. To zaproszenie dla złodziei i osób szukających „wrażeń”, które mogą skończyć się nie tylko uszkodzeniem auta, ale też niebezpiecznymi sytuacjami na drodze.

Pożyczył samochód dla zabawy
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