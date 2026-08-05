Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Planujący dzisiejszy odpoczynek nad wodą mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z miejskich kąpielisk nie obowiązuje zakaz wchodzenia do wody – na masztach nie wywieszono czerwonych flag, a ratownicy zapraszają do bezpiecznej zabawy w morzu. Warunki do rekreacji są wręcz wymarzone, co doskonale wpisuje się w trwający w mieście gorący sezon wakacyjny pełen koncertów i plenerowych atrakcji. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Najpopularniejsza miejska plaża oferuje świetne parametry. Temperatura powietrza wynosi dzisiaj komfortowe 25°C , podczas gdy woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych 20°C . Delikatny wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Oficjalne analizy potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Najpopularniejsza miejska plaża oferuje świetne parametry. Temperatura powietrza wynosi dzisiaj komfortowe , podczas gdy woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych . Delikatny wiatr o prędkości zaledwie sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Oficjalne analizy potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Tu również panują idealne warunki. Przy temperaturze powietrza na poziomie 25°C i temperaturze wody sięgającej 20°C można bez obaw korzystać z uroków morza. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s , co zapewnia spokojne i bezpieczne warunki dla najmłodszych.

Tu również panują idealne warunki. Przy temperaturze powietrza na poziomie i temperaturze wody sięgającej można bez obaw korzystać z uroków morza. Wiatr wieje z prędkością , co zapewnia spokojne i bezpieczne warunki dla najmłodszych. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Bezpieczna strefa kąpielowa zaprasza plażowiczów. Wskaźniki są tożsame z pozostałymi punktami: 25°C w cieniu, 20°C w wodzie oraz minimalny wiatr 2 m/s . Jakość wody została oceniona jako bez zarzutu.

Bezpieczna strefa kąpielowa zaprasza plażowiczów. Wskaźniki są tożsame z pozostałymi punktami: w cieniu, w wodzie oraz minimalny wiatr . Jakość wody została oceniona jako bez zarzutu. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kameralne kąpielisko, będące świetną alternatywą dla głównych plaż, oferuje identyczne warunki. Zarówno temperatura powietrza (25°C), jak i wody (20°C) sprzyjają długim kąpielom, a wiatr wiejący z prędkością 2 m/s nie powoduje żadnych utrudnień.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla osób obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża wysokie temperatury sprzyjają problemom z jakością wody, to w Świnoujściu woda jest czysta i bezpieczna. Warto dodać, że w całym województwie zachodniopomorskim jedynym miejscem, gdzie w ostatnich dniach odnotowano problem z sinicami, była oddalona Stepnica nad Zalewem Szczecińskim – turyści wypoczywający na świnoujskich plażach mogą więc czuć się całkowicie bezpiecznie i bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień (5 sierpnia) przynosi idealne zestawienie: 25°C w powietrzu, 20°C w wodzie oraz niemal bezwietrzną aurę (2 m/s). To świetny moment na bezpieczną rekreację. Choć dzisiejsze warunki są bezbłędne, warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza – przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt i upewnić się, czy nie wisi na nim czerwona flaga. Warunki nad morzem potrafią zmieniać się dynamicznie, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników to podstawa udanego urlopu. Co ciekawe, już w najbliższą sobotę, 8 sierpnia, na plaży przy Centrum Ratowników odbędzie się specjalne wydarzenie edukacyjne „Bezpieczna Plaża”, na które warto się wybrać, by połączyć letni relaks z solidną dawką wiedzy o bezpieczeństwie nad wodą.

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