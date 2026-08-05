Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Pogoda w Mielnie sprzyja dziś pełnemu relaksowi – wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne, a brak silnych fal gwarantuje bezpieczną zabawę w wodzie. Woda w Bałtyku osiągnęła dziś przyjemne 19°C, co przy temperaturze powietrza na poziomie 25°C zapewnia idealną ochłodę podczas słonecznego dnia. Po całym dniu spędzonym na plaży warto również skorzystać z lokalnych atrakcji, zwłaszcza że w środowy wieczór, 5 sierpnia, w Mielnie odbędzie się koncert popularnego artysty Skolima.

Oto lista wszystkich monitorowanych kąpielisk w Mielnie, na których można dziś bezpiecznie i legalnie zażywać kąpieli:

Mielno 216 – warunki są idealne: temperatura powietrza wynosi 25°C, woda ma 19°C, a wiatr to łagodne 2 m/s. Kąpielisko to dodatkowo wyróżnia się prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi przyznanym na sezon 2026 za najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa.

– warunki są idealne: temperatura powietrza wynosi 25°C, woda ma 19°C, a wiatr to łagodne 2 m/s. Kąpielisko to dodatkowo wyróżnia się prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi przyznanym na sezon 2026 za najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. Mielno 218 – kąpielisko w pełni otwarte; temperatura powietrza to 25°C, wody 19°C, przy niemal bezwietrznej aurze.

– kąpielisko w pełni otwarte; temperatura powietrza to 25°C, wody 19°C, przy niemal bezwietrznej aurze. Mielno 219 – tu również odnotowano świetne parametry do wypoczynku: 25°C w cieniu, woda o temperaturze 19°C oraz wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s.

– tu również odnotowano świetne parametry do wypoczynku: 25°C w cieniu, woda o temperaturze 19°C oraz wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s. Mielno Floryda – idealne miejsce na relaks; temperatura powietrza to 25°C, wody 19°C, wiatr 2 m/s.

– idealne miejsce na relaks; temperatura powietrza to 25°C, wody 19°C, wiatr 2 m/s. Mielno Krokus – bezpieczne i otwarte kąpielisko z temperaturą powietrza 25°C i wody 19°C. Wiatr o sile 2 m/s gwarantuje brak wysokich fal.

– bezpieczne i otwarte kąpielisko z temperaturą powietrza 25°C i wody 19°C. Wiatr o sile 2 m/s gwarantuje brak wysokich fal. Mielno Morska – zaprasza plażowiczów doskonałymi parametrami: 25°C w powietrzu, 19°C w wodzie i spokojną taflą morza.

– zaprasza plażowiczów doskonałymi parametrami: 25°C w powietrzu, 19°C w wodzie i spokojną taflą morza. Mielno Pionierów – najnowsza ocena jakości wody z 4 sierpnia 2026 roku potwierdza pełne bezpieczeństwo kąpieli. Parametry bez zmian: temperatura powietrza 25°C, wody 19°C, wiatr 2 m/s.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych zakwitów bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Choć na początku sezonu oraz w okresach silniejszych upałów pojedyncze plaże w innych częściach polskiego wybrzeża bywały zamykane z tego powodu, to woda w rejonie Mielna jest obecnie krystalicznie czysta, w pełni bezpieczna dla zdrowia i zdatna do kąpieli. Regularne kontrole sanepidu potwierdzają, że turyści mogą bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa, 5 sierpnia, to bez wątpienia jeden z najprzyjemniejszych dni tego lata w Mielnie. Temperatura powietrza sięgająca 25°C w połączeniu z bardzo spokojnym morzem o temperaturze 19°C stwarza idealne warunki do rekreacji. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od nas samych. Choć dzisiejsza flaga na mieleńskich plażach jest biała (co oznacza zgodę na kąpiel), warunki potrafią się dynamicznie zmieniać. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza jest bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników i każdorazowe sprawdzanie koloru wywieszonej flagi przed wejściem do wody. Czerwona flaga to kategoryczny zakaz kąpieli – dbajmy o siebie i swoich bliskich, by letni wypoczynek przyniósł wyłącznie dobre wspomnienia!

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