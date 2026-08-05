Polska wieś zyskuje na popularności wśród turystów. Wszystko przez budowę gigantycznego hotelu

Ogromny wzrost popularności Pobierowa wśród wczasowiczów

Pobierowo, bowiem o tej wsi mowa, przez długi czas przyciągała głównie wczasowiczów pragnących relaksu z daleka od najbardziej zatłoczonych plaż. Obecnie sytuacja odwróciła się diametralnie, ponieważ Pobierowo stało się wakacyjnym hitem nad polskim morzem i gości prawdziwe tłumy turystów.

Hotel Gołębiewski napędza ruch turystyczny w zachodniopomorskim kurorcie

Zdecydowanie największym motorem napędowym popularności kurortu stała się realizacja potężnego kompleksu. Gigantyczna inwestycja od dawna budzi skrajne odczucia wczasowiczów. Niektórzy z entuzjazmem oceniają imponujący rozmach obiektu, podczas gdy pozostali krytykują ogromny wpływ budowli na najbliższą okolicę.

Nie da się jednak ukryć, że uruchomienie nowej bazy noclegowej błyskawicznie rozsławiło zachodniopomorską miejscowość. Kurort bez przerwy przewija się w mediach, a urlopowicze masowo odwiedzają ten region z prostego powodu - aby na własne oczy ujrzeć potężny gmach turystyczny na polskim wybrzeżu.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Zabytki i przyroda w Pobierowie zachęcają do letniego urlopu

Hotel to oczywiście niejedyny magnes przyciągający turystów na tamtejsze plaże. Urokliwy deptak spacerowy pełen lokali serwujących nadmorskie dania, bogaty kalendarz imprez sezonowych i bliskość dzikiej przyrody tworzą wyjątkowy urok tego zakątka. Entuzjaści aktywnego spędzania czasu chętnie przemierzają leśne trasy rowerowe oraz podziwiają krajobraz z malowniczych punktów widokowych na wybrzeżu. Spore poruszenie wywołuje również fakt, że tuż obok nowoczesnego ośrodka zlokalizowana jest historyczna posiadłość, w której niegdyś przebywała żona Adolfa Hitlera - Żona Hitlera mieszkała w Pobierowie? Jej dom znajdował się obok hotelu Gołębiewski