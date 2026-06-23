Jedziesz na wakacje za granicę? Za te przewinienia możesz nawet trafić za kratki!

Europa nie zawsze patrzy przez palce

Wakacyjny luz często kończy się zderzeniem z twardą rzeczywistością. W wielu krajach Europy przepisy dotyczące zachowania w miejscach publicznych, kultury osobistej czy korzystania z przestrzeni wspólnej są egzekwowane znacznie surowiej niż w Polsce. To, co u nas bywa traktowane jako drobna niegrzeczność, za granicą może zostać uznane za poważne naruszenie porządku publicznego.

Lokalne zwyczaje to nie tylko folklor

Każdy kraj ma swoje normy społeczne, a turyści – chcąc nie chcąc – muszą się do nich dostosować. W niektórych miejscach restrykcje wynikają z troski o środowisko, w innych z tradycji, a jeszcze gdzie indziej z dbałości o komfort mieszkańców. Problem w tym, że nieznajomość tych zasad nie zwalnia z odpowiedzialności, a policja w wielu państwach nie ma zwyczaju przymykać oka na „niewiedzę turysty”.

Wakacje wakacjami, ale prawo obowiązuje

Zanim więc wyruszymy na plażę, do kurortu czy na zwiedzanie europejskich stolic, warto pamiętać, że nie wszędzie można zachowywać się tak swobodnie jak w Polsce. W niektórych krajach nawet drobne przewinienia mogą skończyć się wysoką karą finansową, a w skrajnych przypadkach – zatrzymaniem.

Dlatego przygotowaliśmy listę zachowań, które w Polsce często uchodzą płazem, a za granicą mogą wywołać poważne kłopoty.

Zobacz, za co turyści dostają mandaty w Europie

W naszej galerii znajdziesz konkretne przykłady wykroczeń, które potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Od obyczajowych wpadek, przez nieoczywiste zakazy w miejscach publicznych, aż po lokalne przepisy, o których mało kto słyszał.

Wejdź do galerii i sprawdź, za co można zapłacić nawet kilkaset euro, albo trafić za kratki, zanim sam przekonasz się o tym na własnej skórze.

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Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu? Pytanie 1 z 12 Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym: w Wadowicach w Rzymie w Buenos Aires Następne pytanie