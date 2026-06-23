Jedziesz na wakacje za granicę? Za te przewinienia możesz nawet trafić za kratki!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-23 10:55

Wydaje nam się, że Europa to jeden wielki wspólny plac zabaw, gdzie wszędzie obowiązują podobne zasady i podobna tolerancja dla drobnych wybryków. Tymczasem wystarczy przekroczyć granicę, by przekonać się, że to, co w Polsce uchodzi za niewinne zachowanie, w innych krajach może skończyć się słonym mandatem, a nawet wizytą na lokalnym komisariacie lub pobytem w areszcie. Dlatego zanim ruszymy na wakacje, warto wiedzieć, że europejskie prawo potrafi zaskoczyć bardziej niż pogoda nad Bałtykiem.

Europa nie zawsze patrzy przez palce

Wakacyjny luz często kończy się zderzeniem z twardą rzeczywistością. W wielu krajach Europy przepisy dotyczące zachowania w miejscach publicznych, kultury osobistej czy korzystania z przestrzeni wspólnej są egzekwowane znacznie surowiej niż w Polsce. To, co u nas bywa traktowane jako drobna niegrzeczność, za granicą może zostać uznane za poważne naruszenie porządku publicznego.

Lokalne zwyczaje to nie tylko folklor

Każdy kraj ma swoje normy społeczne, a turyści – chcąc nie chcąc – muszą się do nich dostosować. W niektórych miejscach restrykcje wynikają z troski o środowisko, w innych z tradycji, a jeszcze gdzie indziej z dbałości o komfort mieszkańców. Problem w tym, że nieznajomość tych zasad nie zwalnia z odpowiedzialności, a policja w wielu państwach nie ma zwyczaju przymykać oka na „niewiedzę turysty”.

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Wakacje wakacjami, ale prawo obowiązuje

Zanim więc wyruszymy na plażę, do kurortu czy na zwiedzanie europejskich stolic, warto pamiętać, że nie wszędzie można zachowywać się tak swobodnie jak w Polsce. W niektórych krajach nawet drobne przewinienia mogą skończyć się wysoką karą finansową, a w skrajnych przypadkach – zatrzymaniem.

Dlatego przygotowaliśmy listę zachowań, które w Polsce często uchodzą płazem, a za granicą mogą wywołać poważne kłopoty.

Zobacz, za co turyści dostają mandaty w Europie

W naszej galerii znajdziesz konkretne przykłady wykroczeń, które potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Od obyczajowych wpadek, przez nieoczywiste zakazy w miejscach publicznych, aż po lokalne przepisy, o których mało kto słyszał.

Wejdź do galerii i sprawdź, za co można zapłacić nawet kilkaset euro, albo trafić za kratki, zanim sam przekonasz się o tym na własnej skórze.

Mężczyzna w czerwonej koszulce i czapce z daszkiem siedzący na trawie ze skutymi rękami, otoczony przez troje policjantów w mundurach z napisem POLIZEI oraz radiowóz. Scena symbolizuje konsekwencje łamania prawa za granicą, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
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Rzeźba papieża Jana Pawła II
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