Pomorze Zachodnie – „Możesz wszystko”. Inspirująca konferencja i dwie nowe ambasadorki projektu

2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt promujący ideę uczenia się przez całe życie. Uczestnicy wysłuchali inspirujących wystąpień prelegentów, poznali historie osób, które dzięki determinacji i chęci rozwoju zmieniły swoje życie, a także podsumowano działania realizowane przez ostatnie trzy lata na terenie całego Pomorza Zachodniego.

Jednym z najważniejszych punktów konferencji było ogłoszenie nowych ambasadorów kampanii „Pomorze Zachodnie – Możesz wszystko”. W gronie bohaterów projektu znaleźli się ludzie, którzy podjęli nowe wyzwania zawodowe, rozwijali swoje pasje i udowodnili, że konsekwencja oraz odwaga w działaniu mogą prowadzić do sukcesu.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję poznać również dotychczasowych ambasadorów kampanii, których historie od lat inspirują mieszkańców regionu do rozwoju i realizacji marzeń.

Wśród nich znaleźli się: Aleksandra Medvey-Gruszka – artystka i fotografka o międzynarodowej renomie, dr inż. Agnieszka Piegat – naukowczyni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową, Marek Rupiński – Mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy w ultrakolarstwie, Przemysław Kowalewski – pisarz, który rozpoczął karierę literacką przed pięćdziesiątką oraz Robin Rogalski – kierowca wyścigowy i pierwszy Polak w fabrycznym zespole Audi.

Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

Do grona ambasadorów dołączyła Karolina Wroniewska – instruktorka kultury, trenerka sportu i aktywna działaczka społeczna. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wspierając ich rozwój poprzez kulturę, sport i działania społeczne. Prowadzi warsztaty kreatywne, zajęcia sportowe, organizuje wydarzenia, obozy i inicjatywy aktywizujące mieszkańców regionu. Jest również założycielką firmy Karolka Studio, gdzie realizuje swoją pasję do tworzenia filmów i materiałów wideo.

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Nową Ambasadorką została także Patrycja Babirecka, pochodząca z Pękanina w gminie Malechowo. Od najmłodszych lat związana jest ze sportem, działalnością społeczną i strażą pożarną. Aktywnie działa jako druhna Ochotniczej Straży Pożarnej w Pękaninie oraz trenerka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Mimo przeciwności losu i niepowodzeń nigdy nie zrezygnowała z realizacji swoich marzeń. Dziś pracuje jako doradca sportowy, rozwija się jako trener personalny, bierze udział w zawodach sportowych, półmaratonach i wydarzeniach związanych z kalisteniką, a w mediach społecznościowych motywuje innych do aktywności i walki o własne cele.

Przebieg całej konferencji można śledzić w zapisie relacji live >>TUTAJ<<

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Autor: Nadesłane/ Materiały prasowe

Konferencja była także okazją do podsumowania działań realizowanych w ramach projektu „More Life Future”. W ciągu ostatnich trzech lat na Pomorzu Zachodnim odbyły się cztery edycje Zawodowego Summer Campu dla młodzieży, Biznes Campy dla przedsiębiorców, spotkania w siedmiu powiatach podsumowujące konkurs „Mistrzowie Pomorza Zachodniego” z udziałem Pascala Brodnickiego oraz konferencje TEDx organizowane podczas 30. i 31. Festiwalu Pol'and'Rock, które motywują do wiary w siebie i rozwijania swoich pasji.

Projekt obejmował również kampanię społeczną „Pomorze Zachodnie – Możesz wszystko”, podcasty o nowoczesnym marketingu i rozwoju regionów, działania outdoorowe oraz poszerzenie Mapy Karier o 10 zawodów przyszłości – platformy pomagającej młodym ludziom planować swoją ścieżkę kariery.

Historie ambasadorów oraz nowych ambasadorek po raz kolejny pokazały, że rozwój nie ma wieku, a odwaga do podejmowania nowych wyzwań może prowadzić do spełniania marzeń i osiągania sukcesów – zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.