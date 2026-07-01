Pożar kamienicy w Świnoujściu. Ogień strawił poddasze, dziesiątki ewakuowanych

Nocny pożar w Świnoujściu. Płomienie opanowały poddasze

Służby ratunkowe odebrały dramatyczne wezwanie około wpół do drugiej w nocy. Żywioł w mgnieniu oka rozprzestrzenił się na najwyższej kondygnacji wielorodzinnego obiektu, a następnie zaczął trawić kolejne elementy architektoniczne kamienicy. Wewnątrz przebywało kilkadziesiąt osób, z których zdecydowana większość samodzielnie opuściła swoje mieszkania, jednak niektórzy lokatorzy musieli polegać na bezpośrednim wsparciu strażaków.

Katarzyna Hołota o akcji gaśniczej. Kilkanaście zastępów straży pożarnej na miejscu

- Pożar o powierzchni około 900 metrów kwadratowych. Ewakuowano 70 osób, w tym dwie przy pomocy drabiny mechanicznej. Na miejscu prowadziło działania 15 zastępów - przekazała w rozmowie z Radiem ESKA mł. bryg. Katarzyna Hołota z zachodniopomorskiej straży pożarnej.

Akcja ratownicza przebiegała w skrajnie niebezpiecznym otoczeniu. Zniszczone przez ogień fragmenty budynku zaczęły spadać bezpośrednio na pobliski chodnik. Mimo tak groźnej sytuacji, ostatecznie nikt z obecnych na miejscu nie odniósł poważnych obrażeń ciała.

Ewakuacja mieszkańców kamienicy w Świnoujściu. Schronienie w pojazdach miejskich

Przedstawiciele samorządu błyskawicznie powołali specjalny sztab kryzysowy w związku z tym zdarzeniem. Pod płonący budynek podstawiono pojazdy komunikacji miejskiej, aby poszkodowani lokatorzy mogli w nich spędzić resztę nocy w odpowiednich warunkach. Część z tych osób przetransportowano później do wyznaczonych ośrodków tymczasowego pobytu.

Włodarze miasta zadeklarowali pełne wsparcie dla ofiar. Nadzór budowlany ma jeszcze dzisiaj dokonać dokładnej weryfikacji nośności obiektu, choć już ze wstępnych oględzin jasno wynika, że zniszczenia są ogromne.

Śledztwo po pożarze w Świnoujściu. Służby szukają przyczyn

Obecnie największą zagadką pozostaje to, co było bezpośrednim zarzewiem tego dramatycznego incydentu. Funkcjonariusze rozpoczęli już pierwsze działania dochodzeniowe, jednak gigantyczne uszkodzenia fizyczne skutecznie blokują im swobodne dotarcie do niektórych fragmentów spalonego obiektu.

4

Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test Pytanie 1 z 16 Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz: piany proszku gaśniczego wody żadnego z wymienionych Następne pytanie