Poszła do lasu i nie wierzyła własnym oczom. "Nigdy go nie spotkałam"

Jednym z takich znalezisk pochwaliła się autorka facebookowego profilu "Leśne wojaże", gdzie prezentuje relacje ze swoich wypadów do lasu i udziela cennych porad innym grzybiarzom. Kobieta pokazała zdjęcie borowika amerykańskiego, znany również jako złotoborowik wysmukły. Jest to gatunek grzybów, który występuje w Polsce, ale jest dość rzadko spotykany. Udało się go znaleźć na terenie Nadleśnictwa Manowo (woj. zachodniopomorskie), w rejonie jeziora Hajka.

"Stało się!!! Złotoborowik wysmukły (borowik amerykański) dotarł nad Hajkę. Nigdy go nie spotkałam w moich rejonach" - czytamy na profilu "Leśne wojaże". - "W tym roku znajomy poinformował mnie, że kilka dni temu widział go w okolicy Białogardu. Nawet miałam pojechać, żeby zrobić mu sesję, ale już nie muszę. Bo mam go u siebie" - dodaje autorka wpisu opatrzonego zdjęciami okazałego grzyba.

Jak dodaje miłośniczka grzybobrania, znaleziony okaz skojarzył jej się... z Kubusiem Puchatkiem.

"Od razu ,gdy go zobaczyłam przypomniał mi się cytat... 'Jestem Misiem o Bardzo Małym Rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność...' – oto słowa, które wypowiedział kiedyś Kubuś Puchatek" - czytamy we wpisie.

Jak podkreśla autorka wpisu, "znaleziony okaz to ideał zdrowia".

Złotoborowik wysmukły to gatunek grzyba z rodziny borowikowatych, który występuje w Ameryce Północnej. Od końca lat 80. XX wieku można go spotkać również w Europie. Pierwsze doniesienia o jego obecności pochodzą z Litwy. Obecnie można go spotkać również w niektórych regionach Polski, m.in. na Podlasiu i na terenach nadmorskich.

