Podpalacz grasuje przy granicy z Polską? Niemiecka policja prosi o pomoc

Seria pożarów na wyspie Uznam

Jak informuje serwis swinoujskie.info, w ciągu zaledwie dwóch dni, na terenach leśnych w okolicach Heringsdorfu i Bansinu na wyspie Uznam doszło do aż czterech pożarów. Wszystkie miały miejsce zaledwie kilka kilometrów od granicy, w rejonie terenów chętnie odwiedzanych przez turystów i w pobliżu uczęszczanych szlaków pieszo-rowerowych.

Do pierwszego pożaru doszło 7 maja około godziny 16:30 między drogą K40 a Bansiner Landweg. Spłonęło wtedy ponad 1500 metrów kwadratowych poszycia leśnego. Następnego dnia, około godziny 8:30, ogień zajął kolejne 200 metrów kwadratowych w rejonie Bansiner Friedhofsweg. Dwie godziny później wybuchł kolejny pożar. To jednak nie był koniec. Tego samego dnia, wieczorem, około godziny 22:00, strażacy zostali wezwani do kolejnego pożaru terenów leśnych.

Łączne straty oszacowano na około 11 tysięcy euro. Śledczy podejrzewają celowe podpalenia. Sprawca wciąż pozostaje nieznany.

Policja prosi o pomoc w ujęciu podpalacza

Niemieccy policjanci apelują do mieszkańców wyspy Uznam, w tym również Świnoujścia. Jeżeli ktoś z mieszkańców był w tych okolicach w podanym czasie, widział coś podejrzanego, zauważył nietypowe zachowanie lub obecność nieznanych osób – powinien skontaktować się z policją. Każda informacja może być cenna w ustaleniu sprawcy podpaleń.

