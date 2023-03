Inflacja. Porównaliśmy ceny w polskim i niemieckim Lidlu. Wynik to dla nas totalne zaskoczenie

Pijany kierowca skody siał grozę w Szczecinie. Wytropiły go kamery monitoringu

9-latka wciągnięta siłą do samochodu. Próba porwania w Szczecinie

Inflacja. Ceny papieru toaletowego w Polsce biją rekordy. A w Niemczech?

Ceny papieru toaletowego w Polsce, w ostatnim czasie wzrosły. Nic dziwnego, gdyż szalejąca, ponad 18-procentowa inflacja nie omija żadnej branży. W popularnych sklepach, za 1 rolkę białego, 3-warstwowego papieru toaletowego zapłacimy prawie 1,90 zł. Tak jest m.in. w Lidlu, gdzie za opakowanie zawierające 10 rolek zapłacimy 18,49 zł czy w Rossmannie, gdzie podobne opakowanie kosztuje 18,99 zł. Zdecydowanie lepszą ofertę mają hipermarkety, gdzie cena rolki papieru toaletowego często nie przekracza 1,50 zł. Tak jest m.in. w hipermarketach Auchan, gdzie "ośmiopak" kosztuje 11,98 zł, co daje cenę 1,50 za rolkę czy w sieci Carrefour, gdzie podobne opakowanie kupimy nawet za niewiele ponad 10 zł, czyli w cenie 1,31 zł za rolkę.

Jeszcze tańszy jest papier toaletowy z recyklingu, który jest szary i bardziej szorstki. Jego cena najczęściej nie przekracza 1 zł za rolkę. Coś dla siebie znajdą również bardziej wymagający klienci, jednak oni muszą przygotować się na większy wydatek, rzędu nawet 3-5 zł za rolkę.

W dobie inflacji mieszkańcy pogranicza często szukają oszczędności u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie ogromną popularnością wśród polskich klientów cieszy się wiele artykułów, zwłaszcza chemia gospodarcza, kosmetyki czy artykuły higieniczne. Czy są one jednak tańsze niż w Polsce? Ile kosztuje papier toaletowy w Niemczech? Postanowiliśmy to sprawdzić, a wynik naszego eksperymentu jest zadziwiający. I nie chodzi tylko o cenę!

W Lidlu za opakowanie 10 rolek papieru toaletowego marki własnej zapłacimy 4,45 euro, co daje 44 eurocentów za jedną rolkę. W przeliczeniu na złotówki to około 2,06 zł. Cena papieru toaletowego jest więc tylko nieznacznie wyższa. Jest też jedno ale. Rolka papieru toaletowego z niemieckiego Lidla jest grubsza. Okazuje się, że taki sam papier w Niemczech ma więcej listków (220) niż w Polsce (200). Porównanie cen z polskiego i niemieckiego Lidla znajdziecie w galerii powyżej. Jest sporo zaskoczeń!

Czy wciąż opłaca się jeździć na zakupy do Niemiec? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ile kosztuje papier toaletowy w Niemczech?

Podobną cenę papieru toaletowego jak w Lidlu, oferuje również popularna sieć drogerii dm, która od niedawna działa również w Polsce. Nieco taniej jest w sklepach sieci Rossmann, gdzie rolka 3-warstwowego białego papieru toaletowego kosztuje 41 centów (1,92 zł). Opakowanie zawiera 10 rolek. W sklepach REWE za opakowanie 8 sztuk papieru toaletowego zapłacimy 3,39 euro (15,90 zł), co w przeliczeniu daje cenę 42 centów (1,97 zł) za rolkę. Jeszcze taniej jest w ALDI, gdzie opakowanie kosztuje 4,05 euro (19 zł), czyli cena za rolkę wynosi 40 centów (1,90). W sklepach Netto Marken-Discount (to inna sieć niż znane nam wszystkim duńskie Netto), opakowanie 8 sztuk kosztuje 2,49 euro (11,70 zł), co daje 31 centów (1,45 zł) za rolkę. Drożej jest w sklepach sieci Kaufland, gdzie 10-pak papieru toaletowego kosztuje 4,99 euro (23,40 zł), co w przeliczeniu daje cenę 50 centów (2,34 zł) za rolkę.

Różnice nie są zbyt duże

Porównując ceny papieru toaletowego w Polsce i w Niemczech, można powiedzieć, że są one na zbliżonym poziomie, z niewielką korzyścią dla polskich sklepów. Różnice mogą jednak ulegać zmianie, m.in. ze względu na wahania kursu walut. Obecnie kurs euro jest dość stabilny i oscyluje w granicach 4,69 zł, jednak ulega on drobnym zmianom, co może mieć wpływ na różnice cenowe między oboma krajami.

Więcej porównań cen różnych produktów w Polsce i Niemczech na przykładzie sieci Lidl można znaleźć w galerii TUTAJ.

Papier toaletowy sposobem na kryzys

Każda zapowiedź kryzysu objawia się... brakiem papieru toaletowego w sklepach. Wiele osób doświadczyło tego w czasach PRL, gdy był to produkt deficytowy, niemal na wagę złota, za którym przed sklepami ustawiały się kilometrowe kolejki. Tak było kilkadziesiąt lat temu, jednak nie trzeba sięgać daleko w przeszłość, by przypomnieć sobie inne, podobne sytuacje. Wszyscy pamiętamy początek 2020 roku, gdy świat obiegła informacja o zbliżającej się pandemii koronawirusa. Z półek błyskawicznie znikały nie tylko takie artykuły spożywcze o dłuższym terminie przydatności do spożycia jak makaron czy ryż, ale także artykuły higieniczne, w tym papier toaletowy, który klienci wykupywali w hurtowych ilościach. Tak było zarówno w Polsce jak i innych krajach Europy, m.in. w Niemczech, gdzie również brakowało papieru toaletowego, a gdy się pojawił, natychmiast znikał ze sklepów. Zwiększone zainteresowanie tym produktem, wpłynęło również na jego ceny, które poszły w górę.

Podobnie, chociaż już nie na tak wielką skalę, zainteresowanie papierem toaletowym wzrosło dwa lata później, gdy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, a wiele osób znów poczuło zagrożenie kryzysem, co objawiło się wzmożonym robieniem zapasów "na gorsze czasy".

Obecnie papier toaletowy, podobnie jak makaron czy ryż, nie są już tak pożądanym produktem, a sytuacja wróciła do normy. Zarówno w sklepach w Polsce, Niemczech, Francji czy innych krajach Europy, nie ma problemu z dostępem do tego towaru. Można go kupić w każdej ilości, w wielu rodzajach i za przystępną cenę.