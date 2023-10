Popularna księgarnia kończy działalność. Data nie jest przypadkowa

Nie tylko prawo jazdy do wymiany! Kolejny obowiązek dla kierowców, nowe przepisy dotyczą prawie miliona osób

To miejsce dobrze znają wszyscy szczecińscy miłośnicy literatury. Księgarnia FiKa początkowo działała w gmachu Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego, następnie przeniosła się do willi w Ogrodach Śródmieście przy ul. Wielkopolskiej. Można tutaj nie tylko kupić książki, ale wziąć też udział w licznych wydarzeniach kulturalnych, m.in. Fikuśmym Festiwalu Literatury dla Dzieci. Niestety właśnie dotarły do nas smutne informacje. FiKa kończy działalność. Ostatnim dniem, w którym będzie można zrobić zakupy będzie 13 grudnia. Data nie jest przypadkowa, gdyż tego dnia obchodzony jest Dzień Księgarza.

– Dzisiaj wiem, że 13 grudnia to jest ostatni dzień, ostatni wieczór albo nawet noc działalności FiKi. Tego dnia jest piękne święto księgarzy, czyli Dzień Księgarza. I to będzie ostatni dzień pracy tutaj, przy ulicy Wielkopolskiej 19, mojej i księgarni FiKa – poinformowała na łamach dwutygodnika "Biblioteka Analiz" właścicielka księgarni, Małgorzata Narożna.

Jak tłumaczy właścicielka księgarni FiKa, na jej decyzję złożyło się wiele czynników, przede wszystkim te gospodarcze.

- Przychodzi taki moment, że trzeba powiedzieć sobie, że być może jestem zmęczona i być może już nie jestem potrzebna tutaj, jeżeli chodzi o miejsce, jeżeli chodzi o sprzedaż książek - mówi Małgorzata Narożna w rozmowie z "Biblioteką Analiz". Dodaje jednak, że nie rozstaje się z literaturą i jej upowszechnianiem i zamierza kontynuować tę działalność w ramach prowadzonej przez siebie fundacji.

"Szczecin bez Fiki będzie dziurawy"

Wiadomość o zamknięciu księgarni wywołała lawinę komentarzy. Miłośnikom literatury trudno pogodzić się z faktem, że ich ulubione miejsce zniknie z mapy Szczecina.

"Kolejne wartościowe miejsce na mapie Szczecina, które powoli przechodzi do historii, bardzo smutna wiadomość"

"Strasznie przykre wieści. Dziękuję za Fikę, cieszę się że moje dzieci miały okazję być w tak cudownym miejscu w którym kocha się książki!"

"Okropnie mi przykro... Szczecin bez Fiki będzie dziurawy"

- czytamy w komentarzach.

Do czasu zamknięcia FiKa nie zwalnia jednak tempa. Wciąż można kupić tutaj książki i wziąć udział w ciekawych wydarzeniach. W najbliższy piątek, 13 października, w ramach Nocy Księgarń, czytelnicy będą mogli spotkać się m.in. z Martą Kisiel, Markiem Stelarem i Marcinem Szczygielskim. Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.

