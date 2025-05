Czy to Polak?

Detektywka ze Szczecina zwyciężczynią show TVN. Małgorzata Marczulewska wygrała "The Traitors. Zdrajcy"!

Kto wybuduje obwodnicę największej wsi w regionie? To ważna trasa z kilku względów

Polacy w Niemczech też będą wybierać prezydenta. To już ostatnia szansa na decyzję i formalności

Napad na sprzątaczkę

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, 9 maja. Policjanci z Dębna otrzymali zgłoszenie o napadzie na kobietę, do którego doszło w jednym z mieszkań w Różańsku. Jak informuje asp. szt. Jacek Poleszczuk z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, funkcjonariusze natychmiast podjęli działania w celu ustalenia przebiegu zdarzenia i zatrzymania sprawcy.

- Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Ustalili prawdopodobny przebieg zdarzenia, rysopis i rozpoczęli poszukiwania sprawcy – relacjonuje asp. szt. Poleszczuk.

Kobieta wykorzystała nieuwagę napastnika

Z ustaleń policji wynika, że 57-letnia kobieta udała się do jednego z mieszkań w Różańsku, aby wykonać tam prace porządkowe. W pewnym momencie do mieszkania wszedł mężczyzna, który siłą przewrócił ją na łóżko, zdarł z niej odzież i usiłował doprowadzić do obcowania płciowego.

W krytycznym momencie kobieta wykorzystała nieuwagę napastnika, odepchnęła go od siebie i uciekła. Po ucieczce natychmiast zawiadomiła policję.

Szybkie zatrzymanie sprawcy

Dzięki zebranym informacjom i rysopisowi sprawcy, policjanci szybko ustalili, że odpowiedzialnym za napaść może być 29-letni mieszkaniec gminy Dębno. Mężczyzna został zatrzymany już godzinę po zdarzeniu i trafił do policyjnego aresztu.

Po zebraniu materiału dowodowego, podejrzanemu przedstawiono zarzuty. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Za usiłowanie zgwałcenia grozi mu teraz do 15 lat pozbawienia wolności.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie