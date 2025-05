Detektywka ze Szczecina zwyciężczynią show TVN. Małgorzata Marczulewska wygrała "The Traitors. Zdrajcy"!

Od kilku miesięcy na stacji Szczecin Zdroje trwają prace remontowo-budowlane związane z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wymieniane jest torowisko, powstają nowe perony oraz dojścia do nich. W ramach inwestycji ułatwione ma być również dojście do pętli tramwajowo-autobusowej "Turkusowa". Wkrótce pracami zostanie objęty peron z charakterystycznymi "słoneczkami", czyli metaloplastyką, która zdobi wyjście z peronu na ul. Walecznych. Wielu mieszkańców obawia się o ich dalsze losy. Wiele wskazuje na to, że ten oryginalny artystyczny akcent bezpowrotnie zniknie, ustępując miejsca nowym elementom, które są stosowane niemal "taśmowo" na wszystkich inwestycjach realizowanych przez PKP PLK.

Dalszymi losami "słoneczek" zainteresował się jeden ze szczecińskich radnych, który wystosował w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta.

"Z informacji medialnych dowiedziałem się iż projekt przebudowy przystanku kolejowego Szczecin Zdroje nie przewiduje zachowania charakterystycznych dla tego miejsc słońc. Dla wielu Szczecinian pojawienie się tego elementu metaloplastycznego wskazywał fakt wjazdu pociągu na przystanek Szczecin Zdroje. Te słońca stały się wręcz symbolem tego miejsca, dlatego ich likwidacja to smutny przykład braku próby wkomponowania dawnych tradycyjnych elementów w nową inwestycję. Czy GMS możemy zwrócić się do PKP PLK o drobną zmianę w projekcie przebudowy obejmującą zachowanie wspomnianych słońc oraz wkomponowanie ich w nową inwestycję?"

- pyta radny Andrzej Radziwinowicz.

Wprawdzie miasto nie jest ani właścicielem, ani zarządcą stacji, jednak być może z pomocą służb konserwatorskich uda się zachować - nawet niekoniecznie w tym samym miejscu - ten charakterystyczny element? Odpowiedź na interpelację radnego poznamy prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni.

