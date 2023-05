Podpalone drzewko na placu Rodła

Krytykowany przez wielu mieszkańców z powodu "betonozy" plac Rodła w końcu zaczął się zazieleniać. W tej części miasta łącznie ma być posadzonych około 60 drzew i nie setki, a tysiące krzewów różnego gatunku. Część nasadzeń już jest na swoim miejscu, inne czekają na swoją kolej. Niestety nie wszyscy potrafią o to zadbać.

- Ręce opadają. Jeszcze nie zakończyły się prace związane z nasadzeniami w centrum miasta, miejscami nawet się nie rozpoczęły... a już jedno z drzew zostało zniszczone - nie kryje oburzenia Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie nadzorującej "torową rewolucję". - Nie jest to przypadek czy efekt nieszczęśliwego wypadku. Jarząb szwedzki został podpalony.

Nie wiadomo czy przeżyje

Na pniu drzewka widać ślady po ogniu. Na razie nie wiadomo, w jakim stopniu zostało uszkodzone.

- Podwykonawca ma nadzieję, że ucierpiała tylko kora zewnętrzna tzw. martwica, bo wtedy drzewo przeżyje - tłumaczy Hanna Pieczyńska. - Jeżeli uszkodzeniu uległa kora wewnętrzna - żywa to drzewo niestety uschnie.

Prezydent: "Na usta ciśnie się wiele słów nienadających się do cytowania"

Ten bezmyślny akt wandalizmu skomentował sam prezydent Szczecina. Piotr Krzystek zamieścił w mediach społecznościowych, w których w ostrych słowach odniósł się do tego, co wydarzyło się na placu Rodła.

"Są takie momenty, gdy na usta ciśnie się wiele słów nienadających się do cytowania. Sporo już było aktów wandalizmu, ale żeby podpalać drzewo? Czy niedawno nasadzony jarząb szwedzki przeżyje, okaże się w przyszłości. Brak słów..." - czytamy we wpisie prezydenta na Facebooku.

Oburzenia nie kryją również internauci, którzy aktywnie komentowali wpis Piotra Krzystka.

"Płaczą że tak mało zieleni w mieście, a uszanować nie potrafią tego co ktoś robi. Uciąć takim łapy przy samej..."

"Zdrowy na umyśle tego nie zrobił."

"Ta wiecznie nachlana patologia tam krążąca będzie dalej tak robić, bo nikt z tym nic nie robi."

"Ja bym tej osobie podpaliła tylną część ciała."

- czytamy w komentarzach.

"Wandalu, pomyśl dwa razy..."

Koszt sadzonki tych rozmiarów to 1250 zł. To kwota netto. Na ul Piłsudskiego pomiędzy pl. Rodła, a ul Matejki będą sadzone klony polne i dwa jarzęby szwedzkie jako uzupełnienie szpaleru.

- Nasadzeń w tej części zadania będzie mnóstwo - zapewnia rzeczniczka Tramwajów Szczecińskich. - Posadzonych będzie blisko 70 drzew.

Będą to klony polne, buk pospolity i jarząb szwedzki, które pojawią się na części alei Wyzwolenia i placu Rodła. Do tego aż kilkanaście tysięcy różnego typu krokusów oraz krzewy i byliny: tawuły, róże czy lawenda. Czy rośliny się przyjmą?

- Nie wiadomo i to nie ze względu na podwykonawców czy same sadzonki, a czynniki, na które nie mamy wpływu - podkreśla Hanna Pieczyńska. - I to jest największy dramat. Wandalu, pomyśl dwa razy zanim postanowisz zniszczyć coś w przestrzeni publicznej. Dotyczy to i zniszczonych słupków, wyrwanych krzewów, pomalowanych wiat i ławek, oklejonych słupów i wielu innych elementów, które przed odbiorem wykonawca musi naprawiać lub wymieniać nie ze swojej winy.

