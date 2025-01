"Polski Paryż" to prawdziwa perełka północy! Turyści nadal jej nie doceniają

Autor:

Spis treści

To miasto nazywane jest "Polskim Paryżem". Zachwyca na każdym kroku!

Niektóre miasta w Polsce na przestrzeni lat przybrały oryginalne przydomki, które zazwyczaj odnoszą się do cech charakterystycznych danej miejscowości. Mamy już między innymi "Polski Wiedeń" czy "Polską Wenecję", lecz to nie koniec! Do tego grona dołącza również "Polski Paryż", który znajduje się na północy naszego kraju.

Mowa oczywiście o mieście Szczecin w województwie zachodniopomorskim, które, choć wydaje się być niepozorną metropolią, to zachwyca pod wieloma względami oraz oferuje sporo atrakcji. Zanim jednak o tym, warto wiedzieć, skąd taki przydomek! Okazuje się, że gdy spojrzymy na miasto z góry, zauważymy, iż układ przestrzenny śródmieścia stanowi połączenie szachowego układu siatki ulic z promienistym rozprowadzeniem od gwiaździstych placów. Taki układ wzorowano właśnie na paryskich placach, a największym placem tego typu w Szczecinie jest Plac Grunwaldzki.

Skarb Pomorza Zachodniego oferuje wiele atrakcji. Turyści nie narzekają na nudę

Szczecin to duże miasto na Pomorzu Zachodnim, które może pochwalić się obecnością wielu jezior, co sprawia, że krajobraz miejscowości jest naprawdę wyjątkowy. Wokół nie brakuje również lasów - to własnie tam znajduje się Puszcza Wkrzańska. Dodatkowo w mieście znajdziemy sporo zabytków, w tym m.in. teren Starego Miasta, Park im. Stefana Żeromskiego, kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła czy popularne Wały Chrobrego. Będąc na miejscu warto także udać się do poniższych miejsc - turyści bardzo często nie mają o nich pojęcia, a robią wrażenie:

Zamek Książąt Pomorskich

Brama Królewska i Brama Portowa

Park Kasprowicza i Jasne Błonia

Morskie Centrum Nauki

Jezioro Szmaragdowe i Puszcza Bukowa

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie "Paryża Północy", zachęcamy do sprawdzenia!