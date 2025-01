Autor:

Czym jest kwalifikacja wojskowa?

Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r., poz. 248) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Na mocy art. 57 przywołanej ustawy, zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sprawuje Minister Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem do spraw administracji publicznej określa w drodze rozporządzenia, termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czas jej trwania na terytorium państwa.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowe są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu:

sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony;

wprowadzeniu danych do ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;

przekazanie informacji i promowanie służby wojskowej;

wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;

nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie.

Kwalifikacja wojskowa 2025

W bieżącym roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024, poz. 1765), w okresie od 03 lutego do 30 kwietnia 2025 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2006 oraz mężczyzn urodzonych w latach 2001 – 2005, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, obowiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi podlegają także osoby, które w latach 2023 i 2024:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Komisje lekarskie w Szczecinie

Na terenie Gminy Miasto Szczecin pracować będą dwie Powiatowe Komisje Lekarskie (PKL) w lokalu GUSTAW SECURITAS. ul. Teofila Firlika 19 w Szczecinie tel. 661 039 980 – obok Przychodni EVOMED:

PKL Nr 1 – w terminie od 03 lutego do 30 kwietnia 2025 r.

PKL Nr 2 – w terminie od 13 lutego do 07 marca 2025 r.

Przed komisje wezwano 2170 mężczyzn oraz 156 kobiet.

Do kwalifikacji wojskowej wzywane będą również kobiety urodzone w latach 1998 – 2006 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2024/2025 kończą studia na kierunkach:

analityka medyczna,

farmacja,

lekarskim,

lekarsko – dentystycznym,

pielęgniarstwo,

weterynaria

oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwo medyczne, lub kończą naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.

Ponadto do kwalifikacji mogą się zgłosić osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Jakie dokumenty trzeba przynieść na komisję?

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zmiana terminu kwalifikacji wojskowej

Nieotrzymanie lub nie przyjęcie wezwania z Urzędu Miasta Szczecin przez mężczyzn urodzonych w 2006 roku, nie zwalnia ich od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dokładne informacje o kwalifikacji wojskowej zostały podane w „Obwieszczeniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 stycznia 2025 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2025 roku”, rozplakatowanych od 20 stycznia 2025 r. w najbardziej widocznych i uczęszczanych miejscach oraz szkołach ponadpodstawowych. Obwieszczenia te stanowią również wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

Co grozi za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej?

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny prezydent miasta z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w myśl art. 59 ust. 8 o ustawy z dnia 11 marca o obronie Ojczyzny.

