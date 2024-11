Ogromna kumulacja. Ile można wygrać w Eurojackpot 12.11.2024? To niewyobrażalna fortuna!

11 listopada, w samo południe, przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie odbyły się wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem władz samorządowych, parlamentarzystów i przedstawicieli służb mundurowych. Na Wałach Chrobrego odbyła się m.in. defilada wojskowa, odśpiewano hymn narodowy i wciągnęto biało-czerwoną flagę na maszt.

Wydarzenie obfitowało również w liczne atrakcje dla szczecinian. Był to m.in. pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Odwiedzający mogli zajrzeć do wnętrza pojazdów opancerzonych, zrobić sobie pamiątkowe selfie lub zapozować do zdjęcia z żołnierzami.

