Latał dronem nad jednostką wojskową

Latanie bezzałogowcem nad strategicznymi terenami i robienie zdjęć może został uznane nawet za szpiegostwo, Dlatego tak ważna jest znajomość przepisów. Właściciel drona, prawdopodobnie zupełnie nieświadomie, urządził sobie lot nad jednostką wojskową w Zegrzu Pomorskim.

- Jak wynika z ustaleń postępowania przygotowawczego w okresie do kwietnia 2024 r. nad terenem obiektu wojskowego w Zegrzu Pomorskim, sprawca mimo obowiązującego zakazu lotów przeprowadził lot bezzałogowym statkiem powietrznym (dronem), dokumentując jego przebieg za pomocą zamontowanej kamery - tłumaczy prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Zdjęcia z lotu umieścił w jednym z popularnych serwisów społecznościowych.

Jednostka w Zegrzu Pomorskim jest terenem zamkniętym i zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Dlatego właścicielem drona zainteresowały się służby.

- Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu z art. 212 ust. 1 pkt 1 lit. A w zw. z ust. 3 Ustawy Prawo Lotnicze, polegającego na nieumyślnym wykonaniu lotu naruszającego przepisy dotyczące ruchu lotniczego - tłumaczy prok. Wieczorkiewicz. - Za zarzucany czyn, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Przeprowadzona przez prokuratora analiza ustalonego stanu prawnego i faktycznego dała jednak podstawę do stwierdzenia, że zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec podejrzanego. Prokurator Działu do spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie ppor. Mateusz Pinkasiewicz skierował do Sądu Rejonowego w Koszalinie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.

W związku z rosnącą popularnością dronów w Polsce, warto pamiętać o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas ich użytkowania. Latanie dronem to nie tylko świetna zabawa, ale także odpowiedzialność, która wymaga przestrzegania określonych zasad i przepisów. "Latanie dronem w pobliżu lotnisk, stref zakazanych, w tym terenów wojskowych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu lotniczego jest surowo zabronione. Może to stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa" - informuje prokuratura.

