Pierwszy samochód e-kontroli wyposażony w kamery do skanowania tablic rejestracyjnych rozpoczął pracę w szczecińskiej SPP w 2022 roku. Rok później spółka NiOL zakupiła drugi taki sam system. Pojazdy jeżdżą po ulicach miasta, a zamontowane na dachu kamery skanują numery rejestracyjne zaparkowanych samochodów. Następnie przekazują je do bazy danych, gdzie znajdują się informacje o pojazdach uprawnionych do parkowania w strefie, czyli z opłaconym postojem, wykupionym abonamentem lub ryczałtem.

- System automatycznie weryfikuje, czy mijane pojazdy mają opłacony postój - tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik NiOL. - By nie dopuścić do sytuacji, kiedy opłata dodatkowa nałożona zostanie na kierowcę, który dopiero zaparkował i jest w drodze do parkomatu, kontrola jest wykonywana dwukrotnie w kilkuminutowym odstępie czasu. Właściciele pojazdów, które nie przeszły pomyślnie e-kontroli, zawiadomienia o opłacie dodatkowej otrzymują pocztą.

Doświadczenie w użytkowaniu systemu e-kontroli potwierdziło, że jest on wydajny i dokładny. Jeden taki pojazd jest w stanie zastąpić pracę 12 pieszych kontrolerów.

- Celem wprowadzenia kontroli mobilnej jest zwiększenie skuteczności nadzoru nad wnoszeniem opłat za postój w SPP - dodaje Wojciech Jachim.

Szczecin jest kolejnym miastem w Polsce, w którym wprowadzono system e-kontroli w strefie, gdzie obowiązuje płatne parkowanie. Samochody kontroli mobilnej jeżdżą już po ulicach Warszawy, Gdańska, Gdyni, Lublina, Katowic i Wrocławia.

Ogłoszony we wtorek, 21 stycznia przetarg obejmuje dostawę, uruchomienie i wdrożenie dwóch systemów do e-kontroli pojazdów wraz z systemem zarządzania e- kontrolą i usługą utrzymania. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 28 lutego. Czas na realizację zamówienia to maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.

