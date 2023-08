Pol'and'Rock Festival 2023. Owsiak o wyborach: "Polska może być pełna miłości. Jesień będzie nasza"

QUIZ. Staropolskie słowa, które zaraz wszyscy zapomną. Wiesz, co znaczą? Już 10/15 zaimponuje znajomym!

Na lotnisku Czaplinek-Broczyno trwa Pol'and'Rock Festival 2023. Ze sceny padły ważne słowa. Jerzy Owsiak nie pozostawił wątpliwości, jaka jego zdaniem powinna być Polska i co należy zrobić, by ten plan zrealizować.

Słowa, które wypowiedział poruszył morze ludzi, które bierze udział w tym festiwalu.

- Zróbmy wszystko, aby Polska poczuła przez te trzy dni festiwalu, że takim może być krajem. Pełnym miłości, pełnym przyjaźni, pełnym szacunku. Może być krajem, gdzie szanujemy się nawzajem, gdzie możemy się do siebie przytulić, gdzie mamy dla siebie dobre słowo. Hej, Polsko! To jest właśnie Polska. Przecudowna, tolerancyjna, kolorowa. Pamiętajcie kochani, jesień niech będzie nasza! - zwrócił się ze sceny do publiczności Jerzy Owsiak. I dodał: - Pamiętajcie, że prawo wyborcze, jest waszym prawem - a wasze święte prawo jest wybrać kogo chcecie i nigdy w życiu nie będę mówił wam na kogo macie głosować, ale macie być z tymi, którzy tworzą ten kraj.

Słowa Owsiaka niosły się głośnym echem wśród festiwalowiczów, którzy aplauzem dali znać, że te słowa do nich mocno trafiają. Organizator podkreślił również, że obecność dzieci na festiwalu, świadczy o tym, że jest on bezpieczny.