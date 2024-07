To powód do dumy!

Praca w Niemczech kusi Polaków

Wielu Polaków decyduje się na pracę w Niemczech, przede wszystkim na bliskie sąsiedztwo i atrakcyjne zarobki. Nawet przy dłuższych wyjazdach lub przeprowadzce, odwiedziny w rodzinnych stronach nie stanowią problemu, gdyż jest to kwestia kilkugodzinnej podróży, a w przypadku osób mieszkających na pograniczu, możliwy jest nawet codzienny dojazd do pracy w niemieckich miejscowościach. Jedyną przeszkodą może być bariera językowa, gdyż język niemiecki - w przeciwieństwie do angielskiego - nie cieszy się tak dużą popularnością wśród Polaków. Okazuje się jednak, że nie zawsze znajomość języka jest stawiana na pierwszym miejscu, gdyż są zawody, w których liczą się przede wszystkim umiejętności.

Jakie są zarobki w Niemczech?

Ile można zarobić w Niemczech? Okazuje się, że całkiem dużo. Niemcy są krajem, gdzie minimalne wynagrodzenie jest jednym z najwyższych w Europie, co daje spore możliwości już na starcie kariery zawodowej w tym kraju. W 2024 roku minimalna ustawowa stawka godzinna to 12,41 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki - ponad 53 złote. W skali miesiąca daje to około 2200 euro, czyli prawie 9,5 tysiąca złotych. To jest minimum, więc w sytuacji, gdy pracodawca doceni naszą pracę lub gdy wymaga ona lepszych kwalifikacji, zarobki mogą być zdecydowanie większe i nawet po odliczeniu należnych podatków są nieporównywalnie wyższe niż w Polsce - często na podobnych stanowiskach.

