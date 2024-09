Czy Szczecin jest zagrożony powodzią? Kiedy fala kulminacyjna dotrze do Szczecina?

Szczecinianie, którzy w weekend chcieli zobaczyć mozaikę, która ozdobiła nieestetyczną betonową ścianę, niestety zastali przykry widok. Wykonane z ceramicznych elementów dzieło zostało zniszczone dosłownie kilka godzin po odsłonięciu. Mozaika została zamalowana czarną farbą w sprayu, pojawiły się na niej również wulgarne antyukraińskie hasła.

"Sąsiedzka" mozaika na Turzynie

Mozaika "Cześć sąsiedzi" powstała w trakcie kilkudniowych warsztatów, zorganizowanych przez Stowarzyszenie "Oswajanie miasta". Widnieje na niej napis "Cześć sąsiedzi" w języku polskim i ukraińskim, co ma wskazywać na dobre relacje i wzajemny szacunek między Polakami i Ukraińcami, którzy mieszkają i pracują w Szczecinie. Niemal na każdym osiedlu i w każdej kamienicy mieszkają osoby, a często całe rodziny, które przyjechały do Polski z Ukrainy, uciekając przed wojną i poszukując lepszego, bezpiecznego miejsca do życia.

W ostatnich miesiącach trwały poszukiwania odpowiedniej lokalizacji. Ostatecznie zdecydowano, że będzie to mur u zbiegu ulic Ściegiennego i Przecznica na Turzynie, w pobliżu wielokulturowego przedszkola „Maleńka Kraina” prowadzonego przez Fundację YOUkraine. Miejsce wydawało się wręcz idealne.

Mozaika nie przetrwała nawet jednego dnia

Niestety rzeczywistość okazała się brutalna. Kolorowa mozaika padła ofiarą wandalizmu i prymitywnych uprzedzeń. Istnieje obawa, że nawet, gdy zostanie wyczyszczona z farby, sytuacja może się powtórzyć.

Najbardziej przykre w tym wszystkim jest to, że poza pokazaniem, że słynna "polska gościnność" to pusty slogan, zniszczono efekt czyjejś ciężkiej i czasochłonnej pracy.

